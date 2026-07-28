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擘畫新北 李四川提南北雙引擎藍圖

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川昨天在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會。記者鄭超文／攝影
國民黨新北市長參選人李四川昨天在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會。記者鄭超文／攝影

新北市府上周公布大巨蛋選址落腳樹林區，國民黨市長參選人李四川昨拋「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局未來卅年發展。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天出席北大特區郵局喬遷開幕典禮。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天出席北大特區郵局喬遷開幕典禮。記者葉德正／攝影

民進黨蘇巧慧昨見證北大特區郵局啟用，是全台首座結合郵局、商店、員工宿舍及社宅的複合式郵政建築。蘇強調，她當市長會把巨蛋建設做好，成為新北新地標，帶動溪南地區整體發展。

距投票剩四個月，李四川昨談治理願景，今將發表好孕政策，端出政見牛肉爭取認同。李表示，市長侯友宜推動捷運路網、第二行政中心、新北美術館及新北巨蛋城等重大建設，為新北打下基礎，他將在既有成果上帶領城市跨入下個世代。南側以新北巨蛋城為核心，帶動樹林、土城、三峽、鶯歌、塭仔圳及麥仔園、大柑園等區域發展；北側以淡海科學城串聯北士科、台北雙子星及台北港，打造科技走廊。

北海岸部分，李提出淡北快線，串聯台北車站雙子星、社子、北士科、關渡、紅樹林、淡海新市鎮及淡海科學城，與北市規畫中的社子捷運整合，打造「北士科─淡海」ＡＩ科技走廊。淡北快線研議以淡海輕軌既有路廊為基礎，升級為中運量系統並導入快慢車分流，目標十五分鐘抵達北士科、卅分鐘抵達台北核心區，再透過淡江大橋串聯台北港、林口及桃園機場，形成海空雙港的國際科技產業核心。

被問到新北巨蛋城是否要複製台北大巨蛋模式，李表示，台北大巨蛋周邊發展腹地有限，新北大巨蛋周邊腹地較大，可結合經濟、產業及都市發展向外延伸，兩者定位不同。

蘇巧慧說，新北大巨蛋成形後可望帶動周邊產業發展，地方相當期待，她是最熟悉樹林區的立委，也是熱愛棒球、熱愛演唱會的參選人，一定能把重大建設做好，讓大巨蛋成為新北新地標，迎接新時代。

蘇談到，三峽北大特區人口成長，過去郵局設於台北大學校內，受寒暑假影響，居民使用郵政服務不便。她二○一八年接獲陳情，便與立委吳琪銘爭取設置郵局，中華郵政投入逾三億元興建全台首座結合郵局、商店、員工宿舍及社宅的複合式郵政建築，是首座郵局結合社宅的創新案例，規畫廿戶供符合資格的大學生承租。

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉

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