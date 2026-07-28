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總統勸進 綠營葉仁創出戰埔里

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣長許淑華力拚年底鄉鎮市長選舉全壘打，綠營布局「四大市鎮」重點突圍；民進黨最後一塊拼圖埔里鎮，將由前議員葉仁創出戰，葉證實「總統勸進」，他在八月三日將正式宣布參選，盼延續綠營在埔里執政。

2026九合一選舉

南投市、草屯、竹山、埔里人口是南投縣排名前四大市鎮，地方選情受關注。國民黨已公布由南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝拚連任，竹山、埔里分別由縣議員蔡孟娥、黃世芳轉戰參選。

反觀民進黨卻卡關，除竹山較早在三月拍板，由當地鎮代會主席林賜學以無黨籍參選；南投市、草屯鎮直到本月才分別確定徵召縣議員沈夙崢、衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷參選，而綠營執政的埔里則因遲遲沒有人選接棒，引發支持者焦慮。

有「拚命三郎」之稱的前縣議員葉仁創已表示將出戰埔里鎮長，據了解，葉仁創二○二二年爭取議員連任失利，於二○二四年十月接任台灣中小企業聯合輔導基金會總經理一職，淡出政壇。但本月上旬，賴清德總統約見勸進，他決定披綠袍再戰。

葉仁創表示，八月三日舉辦記者會正式宣布參選。他表示，賴總統很重視埔里鎮長一役，他會全力以赴，上周已向中小企業聯輔基金會提辭呈，將帶著商界兩年歷練，返鄉參選。

地方人士分析，從藍綠四大市鎮布局，國民黨以現任優先、議員接棒，基層組織、地方派系及行政資源整合相對成熟；民進黨雖補齊人選，但因空降、返鄉回鍋及議員轉戰等型態不同，共同點多是起步晚，選情不容樂觀。

其中，草屯、南投市政治版圖藍大於綠，藍營有執政優勢；竹山地方政治生態特殊，政黨未必是唯一決勝關鍵；埔里雖由民進黨執政，但葉仁創未持續蹲點，碰上黃世芳根基深，葉目前暫居下風，就算總統勸進，綠營在南投的仗不好打。

2026九合一選舉 南投 埔里

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