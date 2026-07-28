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黃世杰拋六大政見 桃市府批空洞

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波六大政見，特別點出桃園最迫切需要改善是交通，桃園公共運輸使用率僅百分之十二點九，他主張以生活圈重整公車路網，不排除由市府直接營運。桃市府回應，桃園公運使用率六都第三，近年積極培訓司機、引進新業者投入營運。

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黃世杰六大政見包括公共運輸改革、補助○至十二歲及六十五歲以上市民健保費、提高敬老卡點數至每月一千兩百點、檢討科技執法、推動垃圾隨袋徵收須凝聚社會共識，及強化青年與家庭照顧等。黃還批市長張善政「市政停滯不前、與人民產生距離」，自己以具體政見與執行力爭取支持。

其中，黃世杰特別強調要改善交通，桃園公車資訊不準、脫班跳班及路線規畫老舊等問題始終未改善，桃園公共運輸使用率僅百分之十二點九，不到新北市的一半、約為台北市四分之一。

黃世杰提改革方向，包括由市府承擔公共運輸總規畫責任，以生活圈重新盤整公車路網；強化管理長期脫班、服務品質不佳業者，必要時不排除由市府直接營運；導入ＡＩ分析交通大數據，掌握運量、壅塞熱點及服務缺口，提升公共運輸效率。

桃市府新聞處長羅楚東回應，黃世杰提出的並非「六大政見」，而是「六神無主導致六大皆空」，不僅政見內容空、背景空、預算空、創新空、願景空、承諾也空。桃園公共運輸使用率為六都第三、全國第四，反觀前市長鄭文燦任內公運使用率一路下滑跌至百分之九，黃曾在市府任職四年。

交通局長張新福說，桃園市近年改善公共運輸服務，透過薪資補貼與「受訓即就業」計畫，成功補進逾一百名公車駕駛，並同步推動桃小巴轉型及路線優化，提高人力運用效率，並陸續引進首都客運、葛瑪蘭客運到桃園服務，公運市占率成長幅度居六都第一。

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