竹市甲醛炊粉爭議 莊競程質疑

新竹市「農耕牌炊粉」被驗出含致癌物甲醛，引發地方關注。民進黨市長參選人莊競程昨質疑含甲醛炊粉恐已流通兩年，國民黨籍宣布選市長的何志勇也批市府揭露資訊過慢。竹市府反駁，五月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，正會同檢調釐清甲醛來源。

莊競程昨在民進黨中央黨部開記者會，表示從含甲醛的「風城香菇油蔥炊粉」保存期限推估，可能自二○二四年起生產、流通，消費者恐食用長達兩年。他並質疑，台南市政府五月通報後，竹市府遲至七月才公布，目前問題產品回收率不到兩成，且恐有十八間學校使用問題炊粉。

何志勇也質疑，問題炊粉生產四七四○包卻僅回收八六七包，逾三千八百包流向不明，且市府知情近七周後才對外公布，質疑食安資訊揭露過慢，市府應說明產品完整流向及延遲公布原因。

針對在野陣營質疑處置食安事件不當，竹市府強調，在五月底接獲台南市政府通報後，市府第一時間就啟動管制作為，從查廠、預防性下架到停止生產，處置從未間斷。經比對「校園食材登錄平台」及採購紀錄，竹市卅四間中小學，完全沒有使用到任何違規含甲醛的炊粉產品。

至於保存期限是依據現場抽驗時產品外包裝上的實際標示登載與公告，內容均有產品照片可以供查證，公信力不容置疑。目前市府正會同檢調等單位，積極釐清炊粉檢出甲醛的確切原因與源頭。