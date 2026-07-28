選情初探／台南第9選區9搶6 拚版圖洗牌

台南市議員第九選區應選六席，本屆藍、綠各占一半，藍營兩名資深女將不選連任，國民黨提名三席，要力保席次數量，綠營則提名現任三人加上一名前議員，拚此區過半，另還有無黨、民眾黨人選搶進，年底形成「九搶六」，版圖是否洗牌受矚目。

第九選區涵蓋安平、南區，現任國民黨林美燕、蔡淑惠（六月底已解職）、盧崑福，民進黨林依婷、李啟維、周麗津。八連霸蔡淑惠因詐領助理費案被判有罪、已任六屆的林美燕近年積極培養兒子葉翰勳接棒，兩人都不再競選。

國民黨下屆提名盧崑福、葉翰勳、陳冠諭，盧崑福也是六屆議員，基層扎根深；葉翰勳承襲林美燕扎實服務的口碑，持續穩固票源。

另一名新人陳冠諭初試啼聲，關鍵在於八連霸、擔任卅三年議員的蔡淑惠，曾被國民黨徵召選立法委員挑戰綠委林俊憲，未明確指定接班人，選票流向成為各陣營競相爭取的目標，陳能否承接選票，是突破重圍關鍵。

民進黨高提名四席，包括現任三人及前議員呂維胤，林依婷、李啟維各自擁有家族深厚的固定支持班底，周麗津獲得民進黨南市長提名人陳亭妃系統全力支持；捲土重來的呂維胤，歸屬立委林俊憲陣營，四人都有系統奧援，地方組織及聲勢都不弱。

藍綠兩強夾擊中，第三勢力試圖突圍。無黨籍李伯利本屆高票落選，深耕基層四年，再度投入戰局，目標爭取蔡淑惠陣營及中間選票；民眾黨提名的蕭漍華起步較晚，勤跑基層，除了白營基本盤，持續吸納中間選民及游離票源，盼在台南議會搶下席次。