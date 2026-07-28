聽新聞
0:00 / 0:00

選情初探／台南第9選區9搶6 拚版圖洗牌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市議員第九選區應選六席，本屆藍、綠各占一半，藍營兩名資深女將不選連任，國民黨提名三席，要力保席次數量，綠營則提名現任三人加上一名前議員，拚此區過半，另還有無黨、民眾黨人選搶進，年底形成「九搶六」，版圖是否洗牌受矚目。

2026九合一選舉

第九選區涵蓋安平、南區，現任國民黨林美燕、蔡淑惠（六月底已解職）、盧崑福，民進黨林依婷、李啟維、周麗津。八連霸蔡淑惠因詐領助理費案被判有罪、已任六屆的林美燕近年積極培養兒子葉翰勳接棒，兩人都不再競選。

國民黨下屆提名盧崑福、葉翰勳、陳冠諭，盧崑福也是六屆議員，基層扎根深；葉翰勳承襲林美燕扎實服務的口碑，持續穩固票源。

另一名新人陳冠諭初試啼聲，關鍵在於八連霸、擔任卅三年議員的蔡淑惠，曾被國民黨徵召選立法委員挑戰綠委林俊憲，未明確指定接班人，選票流向成為各陣營競相爭取的目標，陳能否承接選票，是突破重圍關鍵。

民進黨高提名四席，包括現任三人及前議員呂維胤，林依婷、李啟維各自擁有家族深厚的固定支持班底，周麗津獲得民進黨南市長提名人陳亭妃系統全力支持；捲土重來的呂維胤，歸屬立委林俊憲陣營，四人都有系統奧援，地方組織及聲勢都不弱。

藍綠兩強夾擊中，第三勢力試圖突圍。無黨籍李伯利本屆高票落選，深耕基層四年，再度投入戰局，目標爭取蔡淑惠陣營及中間選票；民眾黨提名的蕭漍華起步較晚，勤跑基層，除了白營基本盤，持續吸納中間選民及游離票源，盼在台南議會搶下席次。

2026九合一選舉 台南市選舉

延伸閱讀

高雄鳳山區…綠積極藍穩健 白搶進添變

鄉親頻勸進！曾掌竹北8年 前市長何淦銘評估再戰竹北

新北選情…李四川、蘇巧慧陸戰 掃市場拚人氣

蔣萬安、李四川合體 助攻白營小雞

相關新聞

反宜蘭高鐵 張景森：不排除選縣長

行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，昨天更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。

選情初探／板橋議員11搶9 葉元之票源成關鍵

新北議員第五選區（板橋區）應選九席，是一級戰區。國民黨、民進黨各推五人採「提好提滿」策略，白營也參戰要突圍。板橋是新北政經中心、交通樞紐，更是政黨聲勢的指標區。

擘畫新北 李四川提南北雙引擎藍圖

新北市府上周公布大巨蛋選址落腳樹林區，國民黨市長參選人李四川昨拋「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局未來卅年發展。

黃世杰拋六大政見 桃市府批空洞

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波六大政見，特別點出桃園最迫切需要改善是交通，桃園公共運輸使用率僅百分之十二點九，他主張以生活圈重整公車路網，不排除由市府直接營運。桃市府回應，桃園公運使用率六都第三，近年積極培訓司機、引進新業者投入營運。

總統勸進 綠營葉仁創出戰埔里

南投縣長許淑華力拚年底鄉鎮市長選舉全壘打，綠營布局「四大市鎮」重點突圍；民進黨最後一塊拼圖埔里鎮，將由前議員葉仁創出戰，葉證實「總統勸進」，他在八月三日將正式宣布參選，盼延續綠營在埔里執政。

竹市甲醛炊粉爭議 莊競程質疑

新竹市「農耕牌炊粉」被驗出含致癌物甲醛，引發地方關注。民進黨市長參選人莊競程昨質疑含甲醛炊粉恐已流通兩年，國民黨籍宣布選市長的何志勇也批市府揭露資訊過慢。竹市府反駁，五月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，正會同檢調釐清甲醛來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。