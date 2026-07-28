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吳品叡市長拚縣長 不忘「讓嘉更像家」初心

聯合報／ 本報記者黃于凡

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡父親擔任國民黨職，卻不鼓勵她投入選舉，不過她有一群熱衷公共事務的志同道合朋友，相互鼓勵，她廿八歲當選市民代表、又成功選上市長，現挑戰縣長，即便不是自己預期的人生走向，一直未偏離「想改變家鄉」初衷。

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吳品叡的父親吳博文是現任國民黨中評委兼朴子市黨部主委，過去她曾協助父母替人輔選，就樂在其中，因此熟悉地方基層工作，加上自己累積為民服務及執政經驗，具有一定政治基礎。

吳品叡大學畢業後返鄉，在家中經營的補習班工作，原本生活單純，也沒有設定從政目標，因為一群志同道合、希望改變家鄉的年輕朋友相互鼓勵，決定參選市民代表，然而父母怕她辛苦，起初不太支持，當時登記參選當下，為自己堅持走政治這條路的選擇，還一度落淚。

談及自己個性，吳品叡說「我是很認真的人」，想做的事情一定會去做、只要決定要做的事就一定會做到，擔任朴子市長期間，幾乎每場活動全程參與，喜歡觀察活動流程與民眾反應，希望把活動愈辦愈好，都反映出她個性熱情、樂觀，也有執著之處。

歷經多次選舉又擔任市長八年，難免遇到不同立場與批評，常有網路質疑、謾罵，吳品叡說，始終抱持同樣信念「把每天的事情做好，不要讓自己後悔前一天還有什麼事沒做好」。

吳品叡的參選口號「一起讓嘉更像一個家」，其實已經體現了她最真實的性格。

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