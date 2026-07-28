聽新聞
0:00 / 0:00

百里侯爭霸／吳品叡選嘉縣長 在野聯手盼翻轉政局

聯合報／ 記者黃于凡魯永明蕭白雪林伯驊／專訪
國民黨採「在野大聯盟」模式禮讓無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡參選嘉縣長，她接受聯合報專訪表示，自己抱著必勝決心，會延續好的建設，再升級嘉縣。記者黃仲裕／攝影
國民黨採「在野大聯盟」模式禮讓無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡參選嘉縣長，她接受聯合報專訪表示，自己抱著必勝決心，會延續好的建設，再升級嘉縣。記者黃仲裕／攝影

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡獲得國民黨禮讓，代表「在野大聯盟」參選年底嘉義縣長。面對綠營在地長年執政，她接受聯合報專訪直言，同一黨執政久了有盲點、資源分配也不均，「我知道問題點在哪裡」，抱著必勝決心，會延續好的建設、再升級嘉縣。

2026九合一選舉

吳品叡曾擔任四年民意代表、八年朴子市長，她說，自己同時具有民代和行政經歷，深諳民眾面對公部門不知找哪個單位求助的困境，曾跨局處協調問題，且近年縣府挹注朴子資源極少，她在市長任內，努力開源節流，從公所辦活動、採購案等省錢，透過價差讓外界認為朴子納骨堂「位置較差」的塔位也銷出去，成功還債八千萬元，若當選，會將這些朴子經驗帶進縣政。

「縣長翁章梁做得不錯，但好的政策不論是誰接棒縣長，都一定會延續」，吳品叡說，重點是同一黨執政久了有盲點，資源分配不均，例如台積電設廠目前為止在地人最有感就是房價，但蓋完台積電、Outlet，然後呢？她指出，嘉義還有許多需要照顧的產業與相關配套。例如東石漁人碼頭、布袋魚市場環境、設施還有升級空間，又如朴子刺繡館是全台唯一以刺繡主題館舍，但始終未獲縣府關注和挹注。

吳品叡說，選戰主軸將聚焦於產業、教育、社福、青年等面向，繼續推動現有重大建設、補強各鄉鎮資源分配不均問題。

此外，她也非常重視孩子教育與長輩照顧、福利，將推動閱讀、說故事及各類教育活動，並持續強化老人據點、共餐及照護服務。

吳品叡分析，藍營在嘉縣長年弱勢，反倒是一次改變的機會，如同她第一次參選朴子市長時，「只有五個里長支持我」，在堅持努力下贏得勝選，她會努力團結泛藍、爭取不滿意現況的中間選民和親綠支持。

吳品叡坦言，起步相對晚，但對自己有信心，關鍵在「如何短時間讓全縣鄉親注意到我」，新北市長侯友宜已答應要回家鄉幫她站台，也將與其他鄉鎮市長結盟，趕緊把十八鄉鎮跑完、多跑幾次。

吳品叡說，第二任市長後許多鄉親勸進她選縣長，但先前外傳前副縣長吳容輝會參選，自己就未積極考慮，直到吳確定不選，她思考不到一個月時間就決定勇敢站出來。

2026九合一選舉

延伸閱讀

鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

鄉親頻勸進！曾掌竹北8年 前市長何淦銘評估再戰竹北

保南投綠營江山賴清德再出招 找商界大咖葉仁創出戰埔里

鄭麗文、盧秀燕花蓮站台 力挺游淑貞

相關新聞

百里侯爭霸／吳品叡選嘉縣長 在野聯手盼翻轉政局

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡獲得國民黨禮讓，代表「在野大聯盟」參選年底嘉義縣長。面對綠營在地長年執政，她接受聯合報專訪直言，同一黨執政久了有盲點、資源分配也不均，「我知道問題點在哪裡」，抱著必勝決心，會延續好的建設、再升級嘉縣。

吳品叡市長拚縣長 不忘「讓嘉更像家」初心

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡父親擔任國民黨職，卻不鼓勵她投入選舉，不過她有一群熱衷公共事務的志同道合朋友，相互鼓勵，她廿八歲當選市民代表、又成功選上市長，現挑戰縣長，即便不是自己預期的人生走向，一直未偏離「想改變家鄉」初衷。

竹市甲醛炊粉爭議 莊競程質疑

新竹市「農耕牌炊粉」被驗出含致癌物甲醛，引發地方關注。民進黨市長參選人莊競程昨質疑含甲醛炊粉恐已流通兩年，國民黨籍宣布選市長的何志勇也批市府揭露資訊過慢。竹市府反駁，五月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，正會同檢調釐清甲醛來源。

總統勸進 綠營葉仁創出戰埔里

南投縣長許淑華力拚年底鄉鎮市長選舉全壘打，綠營布局「四大市鎮」重點突圍；民進黨最後一塊拼圖埔里鎮，將由前議員葉仁創出戰，葉證實「總統勸進」，他在八月三日將正式宣布參選，盼延續綠營在埔里執政。

黃世杰拋六大政見 桃市府批空洞

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波六大政見，特別點出桃園最迫切需要改善是交通，桃園公共運輸使用率僅百分之十二點九，他主張以生活圈重整公車路網，不排除由市府直接營運。桃市府回應，桃園公運使用率六都第三，近年積極培訓司機、引進新業者投入營運。

邁向執政 鄭麗文：國民黨已從羊群變獅群

國民黨中評會昨登場，黨主席鄭麗文致詞時表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」，年底選舉希望藍營原執政縣市能延續、綠營執政縣市重點突破、全面翻轉；希望大家團結一致、同舟共濟，贏得十一月選舉最後勝利、下一目標是國會單獨過半，二○二八年邁向執政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。