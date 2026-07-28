百里侯爭霸／吳品叡選嘉縣長 在野聯手盼翻轉政局

無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡獲得國民黨禮讓，代表「在野大聯盟」參選年底嘉義縣長。面對綠營在地長年執政，她接受聯合報專訪直言，同一黨執政久了有盲點、資源分配也不均，「我知道問題點在哪裡」，抱著必勝決心，會延續好的建設、再升級嘉縣。

吳品叡曾擔任四年民意代表、八年朴子市長，她說，自己同時具有民代和行政經歷，深諳民眾面對公部門不知找哪個單位求助的困境，曾跨局處協調問題，且近年縣府挹注朴子資源極少，她在市長任內，努力開源節流，從公所辦活動、採購案等省錢，透過價差讓外界認為朴子納骨堂「位置較差」的塔位也銷出去，成功還債八千萬元，若當選，會將這些朴子經驗帶進縣政。

「縣長翁章梁做得不錯，但好的政策不論是誰接棒縣長，都一定會延續」，吳品叡說，重點是同一黨執政久了有盲點，資源分配不均，例如台積電設廠目前為止在地人最有感就是房價，但蓋完台積電、Outlet，然後呢？她指出，嘉義還有許多需要照顧的產業與相關配套。例如東石漁人碼頭、布袋魚市場環境、設施還有升級空間，又如朴子刺繡館是全台唯一以刺繡主題館舍，但始終未獲縣府關注和挹注。

吳品叡說，選戰主軸將聚焦於產業、教育、社福、青年等面向，繼續推動現有重大建設、補強各鄉鎮資源分配不均問題。

此外，她也非常重視孩子教育與長輩照顧、福利，將推動閱讀、說故事及各類教育活動，並持續強化老人據點、共餐及照護服務。

吳品叡分析，藍營在嘉縣長年弱勢，反倒是一次改變的機會，如同她第一次參選朴子市長時，「只有五個里長支持我」，在堅持努力下贏得勝選，她會努力團結泛藍、爭取不滿意現況的中間選民和親綠支持。

吳品叡坦言，起步相對晚，但對自己有信心，關鍵在「如何短時間讓全縣鄉親注意到我」，新北市長侯友宜已答應要回家鄉幫她站台，也將與其他鄉鎮市長結盟，趕緊把十八鄉鎮跑完、多跑幾次。

吳品叡說，第二任市長後許多鄉親勸進她選縣長，但先前外傳前副縣長吳容輝會參選，自己就未積極考慮，直到吳確定不選，她思考不到一個月時間就決定勇敢站出來。