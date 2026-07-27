張景森反宜蘭高鐵…再拋參選縣長震撼彈 粉專痛批：政治操作、居心可議

行政院前政務委員張景森因不滿宜蘭高鐵案宣布退出民進黨，今天更拋出遷戶口、參選宜蘭縣長震撼彈。但有臉書粉專發文指出，張景森在擔任政委、手握大權的黃金8年期間默不作聲，還讓高鐵案順利推動，如今無官可做後再高調反對，痛批政治操作、居心可議。

行政院前政務委員張景森因不滿高鐵延伸宜蘭案槓上中央，日前還宣布退出民進黨，今天更拍攝影片，拋出參選宜蘭縣長震撼彈，宣稱宜蘭好朋友都勸他遷戶籍參選宜蘭縣長，他盼兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，並給一個合理的回應，否則他不排除今下午就去宜蘭遷戶口，隨時準備登記參選，但直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理。

針對張景森一連幾天狂發臉書文章宣揚反對高鐵延伸宜蘭案理念，臉書粉專「峰狂打臉94爽」發文指出，早在2019年民進黨執政期間，政府就已啟動各項可行性評估與跨部會討論。然而，張景森在2016至2024年擔任政務委員的這黃金8年，尤其政策啟動評估後的足足4年期間，明明位高權重、手握政策協調大權，握有最充足的時間與行政資源去「高調反對」並修正政策。

該粉專批評，張景森在官位上時選擇默不作聲，質問張景森時任政委時怎麼不敢當著時任的蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的面公開反對，反而全程參與並讓行政程序順利推動，如今卸任、無官可做且政策核定後，才突然在社群媒體上「狂噴」決策錯誤，甚至今天對外宣稱不排除參選宜蘭縣長，這樣的政治操作，居心可議。

針對參選宜蘭縣長，張景森稍早於臉書表示，選舉對他來說很累，他不太想做這件事情。他希望兩黨候選人在今天有一個合理的回應，不用馬上就答應，但至少可以考慮看看。

張景森說，如果兩黨候選人都能夠表示願意慎重考慮，將宜蘭直鐵作為替代選項的話，那他認為這些對宜蘭高鐵有意見的朋友，「不一定要另外再推候選人去參加選戰」，這是他的想法。