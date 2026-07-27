基隆人通勤面臨困境…市公車因缺司機減班 童子瑋提解方三管齊下

基隆市民面對客運滿載、國道壅塞、路網複雜與市司機人力不足困境，基隆市長參選童子瑋今天表示，他當市長會主動透過購買服務、提升待遇與重新規畫路網的方式，讓市民每天上班、上學的通勤時段更穩定。

童子瑋今天接受「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪，談「生活市長」理念與基隆交通問題。童子瑋表示，基隆有大量市民每天通勤往返雙北，以安樂區等為例就長期面對客運滿載問題。1815路線從金山發車行經安樂區前往台北，常常客運還沒進入安樂區沿線站牌，車上就已客滿，讓基隆市民常面臨上不了車的狀況。他說，對通勤族來說，這就是每天都要面對的生活壓力。

童子瑋指出，他提出的解方，就是由市府直接購買服務，在尖峰時段補足客運班次，並規劃從基隆始發，而不是讓基隆市民等待外縣市發車，只能面對早已滿載的班車。他說，市府應該針對上下班尖峰，補足車輛與司機時段，讓淒風苦雨中等車的市民穩定上車，也讓通勤不再每天碰運氣。

童子瑋說，目前客運業者普遍面臨缺司機、營運困難，若只要求業者加班次，實務上很難長期維持。因此，市府應該透過購買服務方式挹注資源，協助提高司機收入，讓業者能營運、司機願意投入、市民搭得到車，形成市民、市府與業者三贏。他強調，公共運輸必須照顧到市民到生活品質，更要兼顧城市交通的效率。

童子瑋表示，就算市民搭得到車，仍然會面臨國道塞車問題，因此他也已經向行政院、交通部反映國道一號平面拓寬與交流道改善需求。他指出，若能推動平面路段從四線道拓寬為六線道，並調整地磅站位置，將有助改善壅塞瓶頸，讓車速從壅塞時約30公里提升到約80公里，實質縮短市民通勤時間。

主打「生活市長」，童子瑋說，交通就是最重要的生活問題之一，基隆雖然是少數擁有公車處的地方政府，但公車路線長期沒有跟著市民生活型態調整，未來他會與中央合作，積極爭取經費與建設，改善基隆交通與公共運輸，並把資源用在最需要的地方，相信也能讓基隆交通真正從生活開始改變。

童子瑋說，公車服務品質也必須全面加強，第一要改善準點準時與脫班等陳年問題，讓市民能夠信任公共運輸；第二要提升司機待遇，因為必須有優質就業條件，才能找到足額且高品質的司機；第三則是全面汰換老舊公車，提升安全、舒適與服務品質。他強調，交通改革不是只增加幾班車，而是要從人力、車輛、路網與服務一起改善。

童子瑋表示，基隆原本在前幾年曾經有過轉機，但近年又再度停滯。他提出「生活市長」理念，就是要從市民日常生活裡找出問題並加以改善，否則就算有大型建設，也未必能讓市民真正有感。市府應該把有限資源用在市民最需要的地方，而不是把預算放在雙層巴士、鴨子船等缺乏效益的建設，或讓接連不斷的挖路造成市民困擾。