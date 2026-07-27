蘆洲近千鄉親大喊凍蒜 李四川承諾當選後全速推動蘆社大橋、醫院

國民黨新北市長參選人李四川今晚至蘆洲參加新北市議員李翁月娥市政說明會，現場近千民眾熱情大喊「凍蒜」。李四川表示年底若當選市長，最重要的就是推動蘆社大橋及在蘆洲設醫院，並將敬老卡600點中300點悠遊卡化，讓長者可以去超商買東西。

無黨籍新北市議員李翁月娥今晚7時，在蘆洲空中大學活動中心舉辦三蘆市政說明會，李四川繼6月出席參加後今天再席現身力挺。李四川指出，當選後將把蘆社大橋列為第一優先重大建設，除了可以大幅減少在地鄉親的通勤時間，未來還可結合捷運軌道建設及台64、台65快速道路，把南軟、內科、北士科等高科技產業，一路串聯至蘆洲、五股、三重、板橋、土城等地區，打造AI高科技產業廊帶，創造更多、更好的工作機會，促進新北年輕人在地就業。

另外李四川也承諾將全力推動蘆洲醫院興建，他表示自己過去參與多所醫院規畫與興建，包括新北市立土城醫院，未來將比照土城醫院成功模式，以BOT方式加速推動蘆洲醫院興建，由市府主導土地、交通與行政協調，引進大型醫療體系投資營運，照顧蘆洲及周邊居民健康。

在長者福利方面，李四川重申敬老卡升級政策，承諾當選後將落實600點敬老卡中300點悠遊卡化，讓長輩可直接至超商、超市、藥局消費。最後李四川也懇請鄉親支持李翁月娥及現場里長連任，成為市府團隊推動建設的堅實後盾。

新北市議員李翁月娥表示，李四川是從南部苦讀上來的電機工程碩士，做事幹練，過去處理各大工程均圓滿落幕，新北許多交通建設也都有李四川努力的痕跡，帶動產業蓬勃發展，創造許多就業機會，未來新北市若由李四川接棒，將是最適切的新北市長人選。

李四川呼籲大家支持李翁月娥及優秀里長。記者黃子騰／攝影

李四川進場時現場鄉親大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影