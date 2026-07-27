快訊

明後2天慎防雷陣雨...「白海豚」高機率發展成強烈颱風 對台影響曝

搬新家爆命案...公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」 依殺人、毀損屍體等罪聲押禁見

台灣寫下世界經濟史罕見紀錄！韓媒：市場為何更看好台灣而非南韓？

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲近千鄉親大喊凍蒜 李四川承諾當選後全速推動蘆社大橋、醫院

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與李翁月娥互贈包子、粽子象徵包中。記者黃子騰／攝影
李四川與李翁月娥互贈包子、粽子象徵包中。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚至蘆洲參加新北市議員李翁月娥市政說明會，現場近千民眾熱情大喊「凍蒜」。李四川表示年底若當選市長，最重要的就是推動蘆社大橋及在蘆洲設醫院，並將敬老卡600點中300點悠遊卡化，讓長者可以去超商買東西。

2026九合一選舉

無黨籍新北市議員李翁月娥今晚7時，在蘆洲空中大學活動中心舉辦三蘆市政說明會，李四川繼6月出席參加後今天再席現身力挺。李四川指出，當選後將把蘆社大橋列為第一優先重大建設，除了可以大幅減少在地鄉親的通勤時間，未來還可結合捷運軌道建設及台64、台65快速道路，把南軟、內科、北士科等高科技產業，一路串聯至蘆洲、五股、三重、板橋、土城等地區，打造AI高科技產業廊帶，創造更多、更好的工作機會，促進新北年輕人在地就業。

另外李四川也承諾將全力推動蘆洲醫院興建，他表示自己過去參與多所醫院規畫與興建，包括新北市立土城醫院，未來將比照土城醫院成功模式，以BOT方式加速推動蘆洲醫院興建，由市府主導土地、交通與行政協調，引進大型醫療體系投資營運，照顧蘆洲及周邊居民健康。

在長者福利方面，李四川重申敬老卡升級政策，承諾當選後將落實600點敬老卡中300點悠遊卡化，讓長輩可直接至超商、超市、藥局消費。最後李四川也懇請鄉親支持李翁月娥及現場里長連任，成為市府團隊推動建設的堅實後盾。

新北市議員李翁月娥表示，李四川是從南部苦讀上來的電機工程碩士，做事幹練，過去處理各大工程均圓滿落幕，新北許多交通建設也都有李四川努力的痕跡，帶動產業蓬勃發展，創造許多就業機會，未來新北市若由李四川接棒，將是最適切的新北市長人選。

李四川呼籲大家支持李翁月娥及優秀里長。記者黃子騰／攝影
李四川呼籲大家支持李翁月娥及優秀里長。記者黃子騰／攝影

李四川進場時現場鄉親大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影
李四川進場時現場鄉親大喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

李四川、李翁月娥與現場近千名民眾合影。記者黃子騰／攝影
李四川、李翁月娥與現場近千名民眾合影。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

延伸閱讀

新北選情…李四川、蘇巧慧陸戰 掃市場拚人氣

新北大巨蛋藍綠提構想 蘇巧慧：打造新地標帶動溪南發展

蔣萬安、李四川合體 助攻白營小雞

新北市中和盛昌段青年社宅今開工 將提供605戶拚2031年完工

相關新聞

張景森拋參選宜蘭縣長震撼彈！今未遷籍明天最終日 吳宗憲盼多溝通

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，繼日前宣布退出民進黨，今天更拋出參選宜蘭縣長震撼彈，不排除下午到遷戶口到宜蘭；不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。

破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

在國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政陷入選情低迷、傳出「換將」說法之際。 國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化市西勢街魏平政競選總部，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，政壇認為，鄭麗文此舉對魏平政參選起定錨作用，駁斥換將傳言。

反對宜蘭高鐵 張景森拋震撼彈：不排除參選宜蘭縣長

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，日前更宣布退出民進黨。張景森今天表示，宜蘭好朋友都勸他遷戶籍參選宜蘭縣長，他希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，否則他不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選。

蘆洲近千鄉親大喊凍蒜 李四川承諾當選後全速推動蘆社大橋、醫院

國民黨新北市長參選人李四川今晚至蘆洲參加新北市議員李翁月娥市政說明會，現場近千民眾熱情大喊「凍蒜」。李四川表示年底若當選市長，最重要的就是推動蘆社大橋及在蘆洲設醫院，並將敬老卡600點中300點悠遊卡化，讓長者可以去超商買東西。

甲醛炊粉再掀攻防！莊競程質疑流通2年 竹市府反駁

民進黨新竹市長參選人莊競程今召開記者會，質疑含甲醛炊粉恐已流通2年，市府延遲公布且回收率不到2成。竹市府反駁，5月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，並強調違規產品「零流入校園」，並無學校吃到問題炊粉。

腿傷未癒仍現身全代會 陳玉珍曝黨主席說「不但要贏，還要多贏一點」

國民黨日前在台北舉行第22屆第2次全國代表大會，國民黨金門縣長提名參選人、立委陳玉珍率領金門縣黨代表北上出席。陳玉珍今天受訪時透露，黨主席鄭麗文向她表示，目前掌握的民調顯示，她在金門縣長選舉中維持穩定領先，相信她一定會贏，也勉勵她，「不但要贏，還要多贏一點」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。