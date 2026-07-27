張景森拋參選宜蘭縣長震撼彈！今未遷籍明天最終日 吳宗憲盼多溝通

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，繼日前宣布退出民進黨，今天更拋出參選宜蘭縣長震撼彈，不排除下午到遷戶口到宜蘭；不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。

選舉投票日11月28日，明天是參選縣長遷戶口的最後一天，登記參選縣長日期是8月31日至9月4日。據了解，張景森明天將針對是否遷戶口到宜蘭？是否登記參選縣長？進一步做出回應。

張景森今天在臉書發布影片表示，宜蘭一些好朋友一直逼他遷戶籍到宜蘭縣，還幫他找好到礁溪戶政事務所遷籍，逼他要去選宜蘭縣長，希望他代表北宜直鐵來發聲。

張景森說，宜蘭這些好朋友都是從前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計劃的人，他們都很關心宜蘭，因為現在執政當局漠視他們的聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，他不排除參選縣長。

張景森說，他建議朋友應該先問兩黨候選人，如果可以接受或研究看看，把現在已經規劃好的高鐵路廊改成台鐵急速系統，然後把省下的1500億經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更方便，如果候選人願意把這個列入替代方案之一，那他目的就達到了。

張景森說，不過現在兩黨搞僵化，「不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選」，但選舉對他來說很累，他不太想做這件事情，希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，至少可以慎重考慮把宜蘭直鐵作為替代選項，否則他不排除隨時準備登記參選。

對於張景森拋出參選宜蘭縣長「震撼彈」，民進黨縣長參選人林國漳表示「尊重」；今天立委邀請交通部到宜蘭會勘交通建設時，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，「回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會、備妥行政訴訟因應」。

吳宗憲直言，高鐵影響地方甚廣，他一直以來都很關心，然而交通部先前僅在宜蘭辦過一場公聽會，許多民眾仍有疑問，因此他去年主動在礁溪鄉舉辦說明會，但中央後續仍未進行進一步溝通；他今天再次為鄉親向中央建請：高鐵是宜蘭百年的大工程，交通部應主動回應疑慮，盡速在關鍵地區加開說明會，充分與鄉親溝通。