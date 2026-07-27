快訊

染毒少年的悔悟（上）／國一就染依托咪酯毒癮 我還賣毒品給小學生

6縣市大雨狂炸到明天 留意雷擊強陣風、低窪地區防積水

義美小泡芙紅到日本！好市多上架引暴動 網友喊：下一款拜託賣它

聽新聞
0:00 / 0:00

張景森拋參選宜蘭縣長震撼彈！今未遷籍明天最終日 吳宗憲盼多溝通

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院前政委張景森今天拋出不排除登記參選宜蘭縣長的震撼彈，不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理遷籍。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。 圖／截自張景森臉書
行政院前政委張景森今天拋出不排除登記參選宜蘭縣長的震撼彈，不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理遷籍。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。 圖／截自張景森臉書

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，繼日前宣布退出民進黨，今天更拋出參選宜蘭縣長震撼彈，不排除下午到遷戶口到宜蘭；不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。

2026九合一選舉

選舉投票日11月28日，明天是參選縣長遷戶口的最後一天，登記參選縣長日期是8月31日至9月4日。據了解，張景森明天將針對是否遷戶口到宜蘭？是否登記參選縣長？進一步做出回應。

張景森今天在臉書發布影片表示，宜蘭一些好朋友一直逼他遷戶籍到宜蘭縣，還幫他找好到礁溪戶政事務所遷籍，逼他要去選宜蘭縣長，希望他代表北宜直鐵來發聲。

張景森說，宜蘭這些好朋友都是從前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計劃的人，他們都很關心宜蘭，因為現在執政當局漠視他們的聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，他不排除參選縣長。

張景森說，他建議朋友應該先問兩黨候選人，如果可以接受或研究看看，把現在已經規劃好的高鐵路廊改成台鐵急速系統，然後把省下的1500億經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更方便，如果候選人願意把這個列入替代方案之一，那他目的就達到了。

張景森說，不過現在兩黨搞僵化，「不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選」，但選舉對他來說很累，他不太想做這件事情，希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，至少可以慎重考慮把宜蘭直鐵作為替代選項，否則他不排除隨時準備登記參選。

對於張景森拋出參選宜蘭縣長「震撼彈」，民進黨縣長參選人林國漳表示「尊重」；今天立委邀請交通部到宜蘭會勘交通建設時，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，「回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會、備妥行政訴訟因應」。

吳宗憲直言，高鐵影響地方甚廣，他一直以來都很關心，然而交通部先前僅在宜蘭辦過一場公聽會，許多民眾仍有疑問，因此他去年主動在礁溪鄉舉辦說明會，但中央後續仍未進行進一步溝通；他今天再次為鄉親向中央建請：高鐵是宜蘭百年的大工程，交通部應主動回應疑慮，盡速在關鍵地區加開說明會，充分與鄉親溝通。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 張景森 吳宗憲

延伸閱讀

反對宜蘭高鐵 張景森拋震撼彈：不排除參選宜蘭縣長

宜蘭高鐵爭議 張景森：誰在操作行政院？

綠營宜蘭總召怒反擊！批張景森卸任才轟「盲腸高鐵」 換位置換腦袋

親綠媒體人挺宜蘭高鐵 張景森逐一反駁：不值得為錯誤政策辯護

相關新聞

張景森拋參選宜蘭縣長震撼彈！今未遷籍明天最終日 吳宗憲盼多溝通

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，繼日前宣布退出民進黨，今天更拋出參選宜蘭縣長震撼彈，不排除下午到遷戶口到宜蘭；不過直到下班前，未見張景森本人或委託人到戶政所辦理。對此，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，高鐵是宜蘭百年的大工程，建議交通部加開說明會，充分與鄉親溝通。

破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

在國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政陷入選情低迷、傳出「換將」說法之際。 國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化市西勢街魏平政競選總部，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，政壇認為，鄭麗文此舉對魏平政參選起定錨作用，駁斥換將傳言。

反對宜蘭高鐵 張景森拋震撼彈：不排除參選宜蘭縣長

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，日前更宣布退出民進黨。張景森今天表示，宜蘭好朋友都勸他遷戶籍參選宜蘭縣長，他希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，否則他不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選。

甲醛炊粉再掀攻防！莊競程質疑流通2年 竹市府反駁

民進黨新竹市長參選人莊競程今召開記者會，質疑含甲醛炊粉恐已流通2年，市府延遲公布且回收率不到2成。竹市府反駁，5月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，並強調違規產品「零流入校園」，並無學校吃到問題炊粉。

腿傷未癒仍現身全代會 陳玉珍曝黨主席說「不但要贏，還要多贏一點」

國民黨日前在台北舉行第22屆第2次全國代表大會，國民黨金門縣長提名參選人、立委陳玉珍率領金門縣黨代表北上出席。陳玉珍今天受訪時透露，黨主席鄭麗文向她表示，目前掌握的民調顯示，她在金門縣長選舉中維持穩定領先，相信她一定會贏，也勉勵她，「不但要贏，還要多贏一點」。

蔣萬安再提倒閣 民進黨酸「無心市政」：埋首政治操作

中聯致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安指出，油品案不見政府道歉，已有立委提到倒閣，若在野立場一致，他樂觀其成。民進黨發言人吳崢痛批，蔣萬安無心市政，連日埋首於政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法後，意圖撕裂社會且倒閣權在國會，蔣萬安有先問過自家國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。