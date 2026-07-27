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甲醛炊粉再掀攻防！莊競程質疑流通2年 竹市府反駁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府強調，5月底接獲通報後，市府6月3日立即會同食藥署現場稽查，確認問題產品已下架、回收、封存並停止出貨有問題的品項，同時擴大抽驗其他品項。圖／新竹市政府提供
新竹市政府強調，5月底接獲通報後，市府6月3日立即會同食藥署現場稽查，確認問題產品已下架、回收、封存並停止出貨有問題的品項，同時擴大抽驗其他品項。圖／新竹市政府提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今召開記者會，質疑含甲醛炊粉恐已流通2年，市府延遲公布且回收率不到2成。竹市府反駁，5月底獲報即啟動稽查、下架及停工等處置，並強調違規產品「零流入校園」，並無學校吃到問題炊粉。

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莊競程今於民進黨中央黨部召開記者會，質疑含甲醛的「風城香菇油蔥炊粉」依保存期限推估，可能自2024年起生產、流通，消費者恐已食用長達2年，他並質疑，台南市5月通報後，竹市府遲至7月才公布，期間學校仍持續使用，且目前問題產品回收率不到2成，且恐有18間學校使用問題炊粉。

對此新竹市政府強調，5月底接獲通報後，市府6月3日立即會同食藥署現場稽查，確認問題產品已下架、回收、封存並停止出貨有問題的品項，同時擴大抽驗其他品項。

市府說明，6月8日因初步檢驗發現3項產品仍有甲醛疑慮，市府立即通知預防性下架，並再次前往工廠擴大抽驗不同批號。市府後續也依據食品安全指導原則，將有問題的品項再次送交實驗室複驗，待6月底確認仍檢出甲醛後，要求業者全面下架回收、並命令該工廠全面停工。

此外，針對網路謠傳「有學校吃到毒米粉」完全是不實謠言。市府說明，教育處與衛生局早已在第一時間全面清查，經嚴格比對「校園食材登錄平台」及採購紀錄，竹市3區34所中小學，完全沒有使用到任何違規含甲醛的炊粉產品，校園食材有嚴格的溯源機制，有問題的產品零流入校園，請家長們絕對放心。市府也再次呼籲外界，切勿散布假消息造成社會恐慌。

關於保存期限的爭議，市府表示，完全是依據現場抽驗時產品外包裝上的實際標示進行登載與公告，內容均有產品照片可供查證，公信力不容置疑。

市府再次嚴正澄清，在5月底接獲台南市通報後，第一時間就啟動管制作為，從查廠、預防性下架到停止生產，處置從未間斷，絕對不是7月18日才開始處理。目前市府正會同檢調等相關單位，積極釐清炊粉檢出甲醛的確切原因與源頭，絕不寬貸。

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