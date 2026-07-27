鄉親頻勸進！曾掌竹北8年 前市長何淦銘評估再戰竹北

竹北市長選舉牽動新竹縣長選情，曾任2屆竹北市長的無黨籍何淦銘近日鬆口考慮回鍋。他表示，近期不少地方人士及鄉親勸進，目前正審慎評估；若正式參選，憑藉8年執政資歷及基層實力，將為藍白綠競逐再添變數。

現年68歲的何淦銘曾擔任東元綜合醫院副院長，長期深耕竹北，政治歷練則橫跨議會及行政體系，曾以無黨籍身分當選1屆新竹縣議員、2屆竹北市長。卸任後仍持續地方服務，去年底並曾接任國民黨陳見賢競選團隊執行長，在竹北地方政壇仍具有一定人脈及組織基礎。

何淦銘表示，自己卸任後原本已沒有再投入選舉的打算，但近期確實接到不少地方人士及鄉親勸進，甚至每天都有人打電話給他，希望他再次投入竹北市長選舉，也讓他重新思考重返市政服務的可能性。

對於是否可能與其他政黨合作，何淦銘說，自己從參選縣議員到2屆竹北市長，一路都是以無黨籍身分參選，因此現階段沒有刻意尋求與特定政黨合作或搭檔的想法，自己持續走訪地方、與鄉親泡茶交流，掌握基層意見，預計最晚9月10日會宣布是否參選。

竹北市長選戰目前已成新竹縣年底選舉焦點。民眾黨已徵召新竹市前副市長邱臣遠參選，邱近期持續在竹北跑行程，並主打藍白合作及大新竹共同治理；國民黨則由新竹縣議員吳旭智贏得黨內初選，不過目前「藍白合」協調未定。

民進黨方面，現任市長鄭朝方轉換跑道參選縣長，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑表示，竹北市長人選目前仍在徵詢、評估中，現階段被討論的人選包括陽明交大助理教授曾聖凱、新竹縣議員歐陽霆，以及另有一名科技界人士，3人都在評估範圍內。