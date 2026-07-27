腿傷未癒仍現身全代會 陳玉珍曝黨主席說「不但要贏，還要多贏一點」

國民黨日前在台北舉行第22屆第2次全國代表大會，國民黨金門縣長提名參選人、立委陳玉珍率領金門縣黨代表北上出席。陳玉珍今天受訪時透露，黨主席鄭麗文向她表示，目前掌握的民調顯示，她在金門縣長選舉中維持穩定領先，相信她一定會贏，也勉勵她，「不但要贏，還要多贏一點」。

陳玉珍說，鄭麗文除了對她參選金門縣長的選情表達高度信心，也承諾將另行安排時間前往金門，替她加油打氣並協助輔選，希望全黨共同努力，爭取年底九合一選舉最佳成績。

不過，陳玉珍坦言，近期腿傷影響不少行程安排。她表示，腳傷至今已持續約兩周，期間看過西醫、中醫，也接受針灸治療，希望能盡快恢復。醫師提醒她不要操之過急，現階段仍應以休養為主，等傷勢恢復後再逐步增加活動量。

雖然腿傷尚未痊癒，陳玉珍仍堅持出席全代會，與19位國民黨縣市長提名參選人一同登台造勢。全代會以「龍舟隊」為主題，象徵提名人同舟共濟、攜手迎戰年底九合一選舉。陳玉珍登台時步伐略顯緩慢，但仍完成造勢行程，現場支持者也報以掌聲鼓勵。

國民黨金門立委陳玉珍隨即率領金門縣黨代表前往凱達格蘭大道，參與國民黨舉辦的「我是人、我反毒台」集會。圖／國民黨金門縣黨部提供

中國國民黨25日在台北市召開第22屆第2次全國代表大會，來自全國各縣市的黨代表齊聚，為年底九合一選舉暖身。黨主席鄭麗文在全代會中與19位縣市長提名參選人聯合造勢，喊出年底選戰力拚「全壘打」。圖／國民黨金門縣黨部提供