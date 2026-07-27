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腿傷未癒仍現身全代會 陳玉珍曝黨主席說「不但要贏，還要多贏一點」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在黨主席鄭麗文見證下金門縣長提名參選人陳玉珍接過象徵團結與勝選的船槳，並高舉印有國民黨黨徽的船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨金門縣黨部提供
在黨主席鄭麗文見證下金門縣長提名參選人陳玉珍接過象徵團結與勝選的船槳，並高舉印有國民黨黨徽的船槳，與全場黨代表齊聲高喊「凍蒜」。圖／國民黨金門縣黨部提供

國民黨日前在台北舉行第22屆第2次全國代表大會，國民黨金門縣長提名參選人、立委陳玉珍率領金門縣黨代表北上出席。陳玉珍今天受訪時透露，黨主席鄭麗文向她表示，目前掌握的民調顯示，她在金門縣長選舉中維持穩定領先，相信她一定會贏，也勉勵她，「不但要贏，還要多贏一點」。

2026九合一選舉

陳玉珍說，鄭麗文除了對她參選金門縣長的選情表達高度信心，也承諾將另行安排時間前往金門，替她加油打氣並協助輔選，希望全黨共同努力，爭取年底九合一選舉最佳成績。

不過，陳玉珍坦言，近期腿傷影響不少行程安排。她表示，腳傷至今已持續約兩周，期間看過西醫、中醫，也接受針灸治療，希望能盡快恢復。醫師提醒她不要操之過急，現階段仍應以休養為主，等傷勢恢復後再逐步增加活動量。

雖然腿傷尚未痊癒，陳玉珍仍堅持出席全代會，與19位國民黨縣市長提名參選人一同登台造勢。全代會以「龍舟隊」為主題，象徵提名人同舟共濟、攜手迎戰年底九合一選舉。陳玉珍登台時步伐略顯緩慢，但仍完成造勢行程，現場支持者也報以掌聲鼓勵。

國民黨金門立委陳玉珍隨即率領金門縣黨代表前往凱達格蘭大道，參與國民黨舉辦的「我是人、我反毒台」集會。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門立委陳玉珍隨即率領金門縣黨代表前往凱達格蘭大道，參與國民黨舉辦的「我是人、我反毒台」集會。圖／國民黨金門縣黨部提供

中國國民黨25日在台北市召開第22屆第2次全國代表大會，來自全國各縣市的黨代表齊聚，為年底九合一選舉暖身。黨主席鄭麗文在全代會中與19位縣市長提名參選人聯合造勢，喊出年底選戰力拚「全壘打」。圖／國民黨金門縣黨部提供
中國國民黨25日在台北市召開第22屆第2次全國代表大會，來自全國各縣市的黨代表齊聚，為年底九合一選舉暖身。黨主席鄭麗文在全代會中與19位縣市長提名參選人聯合造勢，喊出年底選戰力拚「全壘打」。圖／國民黨金門縣黨部提供

國民黨金門立委陳玉珍隨即率領金門縣黨代表前往凱達格蘭大道，參與國民黨舉辦的「我是人、我反毒台」集會。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門立委陳玉珍隨即率領金門縣黨代表前往凱達格蘭大道，參與國民黨舉辦的「我是人、我反毒台」集會。圖／國民黨金門縣黨部提供

2026九合一選舉 金門縣選舉 陳玉珍

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