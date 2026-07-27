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蔣萬安再提倒閣 民進黨酸「無心市政」：埋首政治操作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨示意圖。聯合報系資料照
民進黨示意圖。聯合報系資料照

中聯致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安指出，油品案不見政府道歉，已有立委提到倒閣，若在野立場一致，他樂觀其成。民進黨發言人吳崢痛批，蔣萬安無心市政，連日埋首於政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法後，意圖撕裂社會且倒閣權在國會，蔣萬安有先問過自家國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁嗎？

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安上周六號召人民上凱道反毒油，他今日接受廣播節目專訪時稱，這段期間不少立委向他提倒閣，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任，當然是一個最好的方式。

吳崢表示，蔣萬安身為首都市長，竟連日無心市政，埋頭於政治活動。7月20日跑去探望接力絕食的藍營小雞、7月21日聯合藍營縣市長作秀開線上會議、7月22日去立法院拜訪韓國瑜邀上街、7月23日上政論節目喊不上街就爛命一條、7月24日放鳥超微 AMD、微軟，跑去立法院合體傅崐萁政治造勢、7月25日率領藍白支持者上凱道，不坐鎮市府主辦、人潮12萬的大稻埕煙火節、7月26日忙著參加大罷免一週年活動，還發表瞎挺AI深偽犯罪影片言論，今天7月27日，又在上班時間跑去上媒體節目，大喊屬於立委職權的「倒閣」。吳崢直呼，請蔣萬安回到市府好好上班，到底有多難？

吳崢表示，國民黨接下來8月1日竟還要再上街反毒駕，結果又被爆出台北市毒防會議蔣萬安全數缺席。蔣萬安食安會報缺席、毒防會報也缺席，政治造勢前不上班，遊行結束後還是不上班，若蔣萬安不想當市長，那就換人做做看。

吳崢指出，蔣萬安不是第一次提出倒閣。上一次提倒閣，是蔣萬安為了護航國民黨偽造連署，身為台北市長帶頭上街衝司法機關、衝台北市警察，被舉牌警告。提完倒閣，還馬上被朱立倫和黃國昌打槍。這一次提倒閣，又是蔣萬安發起政治遊行，避談國民黨金主廠商的咎責，還護航藍營側翼的違法AI深偽影片。蔣萬安每一次提倒閣，都是挑起政治對立，上街作秀挺違法。

吳崢強調，倒閣權在國會，蔣萬安市長不當、市政荒廢，想當藍營共主指揮國民黨立院黨團，有先問過鄭麗文和傅崐萁嗎？蔣萬安週末號召藍營支持者遊行，結果自己沒下去走，只想上台接受萬人簇擁的政治紅利；昨天抨擊民進黨撕裂社會，今天就又提倒閣。蔣萬安不上班，卻政治鬥爭動作頻頻，才是忙著算計國民黨內地位、忙著撕裂社會。

蔣萬安 民進黨 吳崢 2026九合一選舉 台北市選舉

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