劉建國請益陳其邁借鏡高雄 宣示推動雲林轉型

民進黨立委、雲林縣長參選人劉建國今天率隊拜會高雄市長陳其邁，針對城市治理、幸福城市、AI產業、高科技聚落及青年等議題交流，並提出4大政策目標，宣示推動雲林全面轉型。

劉建國辦公室下午發布新聞稿指出，陳其邁出席交流活動，並由高雄市政府經濟發展局進行「智慧城市主權AI研發基地」專案簡報，分享高雄推動AI產業、智慧城市及城市治理的成功經驗。

陳其邁表示，高雄與雲林同屬南台灣重要縣市，劉建國提出「大南方新矽谷起點在雲林」，未來可透過AI、半導體及智慧製造產業鏈帶動地方轉型。

陳其邁稱讚劉建國多年深耕雲林，做事認真、使命必達，且具前瞻思維。城市的競爭即是人才的競爭，並說高雄多次提出培育AI、半導體等高階人才的重要性，如今劉建國成功爭取AI人才培訓基地落腳雲林，展現堅持到底的執行力，也笑稱未來高雄可能還要到雲林「搶AI人才」。

劉建國指出，高雄在陳其邁市長帶領下，成功從傳統工業城市蛻變為國際科技重鎮，更成為幸福城市典範，證明一座城市只要有遠見、有執行力，就能翻轉城市競爭力。他希望把高雄成功經驗帶回雲林，推動勇敢轉型，讓青年留鄉、企業投資、人民幸福。

此次拜會，劉建國也陪同雲林大豆農民向陳其邁表達感謝，肯定高雄推動國產豆奶納入校園營養午餐，兼顧學童健康與支持雲林大豆產業。劉建國提出「學童長輩營養加碼（每週二天喝鮮奶/豆奶）」政策，兼顧營養健康，支持雲林農業永續發展。

劉建國強調，雲林需要的是勇敢改革、積極轉型，他將持續向各縣市請益，把成功經驗帶回雲林，推動智慧科技、產業升級、醫療照護、青年發展與幸福治理，讓雲林從農業大縣邁向科技、宜居、幸福的新典範，真正實現「勇敢轉型・新雲林」的願景。