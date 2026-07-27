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台南市長選戰交鋒…陳亭妃拚觀光藍圖 謝龍介聚焦食安議題
備戰2026年九合一選舉，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今出席大台南觀光產業後援會成立大會，獲多個觀光產業公協會代表到場力挺，並提出觀光發展政策；國民黨台南市長參選人謝龍介則將在明天（28日）率市議會國民黨團議員及青年參選人開記者會，聚焦中聯油脂致癌油事件，主打食安議題。
2026九合一選舉
陳亭妃表示，觀光發展需整合中央、地方及產業資源，透過跨域合作提升旅遊競爭力，因此提出「科技三軸、四季農漁業、五大觀光軸、福利六都齊、交通七彩行」等政策。其中，「五大觀光軸」規畫串聯溪北、溪南、沿海及山區旅遊資源，整合博物館、美術館、美食、宗教文化及海線景點，盼發展多日遊程，帶動地方觀光效益。
她也以溪北為例，將推動後壁花卉產業園區常態性花卉市集，結合烏樹林、關子嶺等景點，並主張優先推動捷運半環狀路網，串聯高鐵、南科及市區重要節點，帶動觀光與地方發展。
相較陳亭妃主打觀光政策，謝龍介近期聚焦民生與食安議題。國民黨團28日將針對中聯油脂致癌毒油事件開記者會，對於市面上是否仍有問題油流通，以及學童食安把關是否到位，要求中央與地方政府出面說明、釐清外界疑慮。
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