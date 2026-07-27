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黃世杰提6政見 桃園市府批「六大皆空」經不起檢驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰今提出6項政見，並批評張善政市府施政停滯、團隊傲慢。對此，市府新聞處長羅楚東回應，黃世杰提出的並非「六大政見」，而是「六神無主導致六大皆空」，不僅政見內容空、背景空、預算空、創新空、願景空、承諾也空，沒有一項經得起檢驗。

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黃世杰今天提出6大政見，包括補助0至12歲及65歲以上市民健保費、提高敬老卡點數至每月1200點、檢討科技執法、提升公共運輸使用率、推動垃圾隨袋處理須凝聚社會共識，以及強化青年與家庭照顧等政策。

羅楚東表示，原本期待黃世杰能展現前立委、前政務官的專業，但至今無論是財源規畫、執行方式、法規配套，或對地方發展的認知，都未提出具體內容，只剩批評與口號。以補助0至12歲及65歲以上健保費為例，黃世杰至今未說明每年所需經費，「若認為政策可行，為何不先要求中央立即全面補助健保費？」

針對敬老卡每月1200點政策，羅楚東質疑黃世杰刻意避談財源，對於是否全面開放購物、所需預算為何等問題都未說明；此外交通政策方面，張善政上任前一年，桃園交通死傷人數排名全國第二高，上任後已連續3年下降，排名向前進步7名，黃世杰批評科技執法「沒有人情味」，是對市民生命財產安全不負責任。

公共運輸部分，羅楚東表示，桃園公共運輸使用率長期維持六都第3、全國第4，疫後更由2022年的9.1％提升至2024年的12.9％，成長幅度居六都之冠，成果來自增加駕駛人力、強化幹線路網、深入偏鄉社區、引進新業者及導入AI科技等多項措施，而非單靠補助；反觀前市長鄭文燦任內公共運輸市占率由2015年的14.7％一路下降至2022年的9.1％，黃世杰當時曾在市府任職4年，現在才提出改善方案，是否具有說服力，可由市民公評。

針對垃圾隨袋處理政策，羅楚東表示，目前仍處試辦階段，市府透過試辦蒐集各界意見、凝聚社會共識，尚未訂定正式上路時程；張善政上任3年多來，包括捷運綠線北段力拚今年底通車、交通事故連續3年下降、公車引進新業者、公托公幼持續擴增、營養午餐與教科書全面免費，以及「生生喝鮮乳」等政策均逐步兌現，黃世杰如今倉促提出政見「六大皆空」，難以說服市民。

黃世杰 張善政 2026九合一選舉 桃園市選舉

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