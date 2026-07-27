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何欣純參加豐原城隍祭 祈願台中治安良善、百業興旺
台中市長參選人何欣純今天出席「2026豐原城隍祭－墩腳迎城隍」活動，參拜豐原城隍爺廟，恭送墩腳城隍老爺起駕遶境出巡，祈求風調雨順、保境安民、百業興旺。何欣純表示，豐原迎城隍是地方重要的宗教文化盛事，也是承載地方歷史、凝聚社區情感的重要祭典，感謝廟方長年守護地方信仰，讓一年一度的遶境活動愈辦愈熱鬧。
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何欣純表示，她懷著感恩的心來到城隍廟參拜，誠心祈求城隍爺庇佑豐原及台中鄉親平安健康、闔家幸福，也祝福各行各業生意興隆、工作順利、大家都能平安賺大錢。她提醒近日天氣炎熱，參與遶境的民眾務必多補充水分、注意身體健康，因為有健康的身體，才能持續為家庭、社區與地方打拚，共同讓豐原更加進步繁榮。
何欣純表示，她從年初以來陸續提出六星社會福利政策，照顧長輩、幼兒及年輕家庭，打造創新更有希望的台中，未來會持續拋出更多有感議題。
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