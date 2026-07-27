破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

在國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政陷入選情低迷、傳出「換將」說法之際。 國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化市西勢街魏平政競選總部，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，政壇認為，鄭麗文此舉對魏平政參選起定錨作用，駁斥換將傳言。

鄭麗文就任主席以來，只有去年十二月到彰化縣議會參加國民黨黨慶以來，至今約七個月，儘管這段期間，國民黨陷入彰化縣長提名之亂，以及徵召魏平政後，卻因選情低迷，傳出「換將」說法，鄭麗文卻未在彰化有公開行程，讓傳言一直無法獲得澄清。

鄭麗文總算明天下午將到位在彰化市西勢街魏平政競選總部禮堂，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課，並舉辦座談，屆時魏平政也會到場尋求婦女界支持。

魏平政的競選總部已掛在看板，內部正在整修，魏平政說，鄭麗文親自來彰化，並選擇在魏平政競選總部禮堂，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課並舉辦座談，就是對他的參選做具體保證，外界所謂的「換將」其實都是謠言，可以休矣。

魏平政說，其實在本月廿五日舉行的國民黨第22屆第2次全國代表大會誓師大會上，主席鄭麗文就親自授槳給他，象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他傍晚還一起參加凱道「反毒台」遊行，並與縣長王惠美同台。

不過，在全代會中，鄭麗文曾點名彰化縣與嘉義市等四縣市屬艱困選區，王金平表示，讓彰化縣長參選人魏平政自己努力看看，一個多月後，再看整合得怎麼樣，總是有辦法。

對於王金平的說法，魏平政表示，王金平德高望重，應是基於鼓勵，要他繼續努力。

魏平政說，他正全力衝刺選戰，除競選總部即將運作外，並隨著鄉鎮市長及縣議員提名人選確定，將陸續合掛看板，八月四日起，還將舉辦各鄉鎮市說明會，屆時會有黨內多位政治明星、前輩前來助講造勢，相信他的選情一定會像倒倒吃甘蔗一般，越來越好。