快訊

日本總銷量逾億本 《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

寫紅「白夜行」、「破案天才伽利略」 日本推理小說巨擘東野圭吾癌逝

颱風白海豚生成 氣象署揭路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
本月25日舉行的國民黨全代會，主席鄭麗文授槳給魏平政（右），象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他將全力衝刺選戰，外界「換將」的謠言可以休矣。圖／魏平政競總提供
本月25日舉行的國民黨全代會，主席鄭麗文授槳給魏平政（右），象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他將全力衝刺選戰，外界「換將」的謠言可以休矣。圖／魏平政競總提供

在國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政陷入選情低迷、傳出「換將」說法之際。 國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化市西勢街魏平政競選總部，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，政壇認為，鄭麗文此舉對魏平政參選起定錨作用，駁斥換將傳言。

2026九合一選舉

鄭麗文就任主席以來，只有去年十二月到彰化縣議會參加國民黨黨慶以來，至今約七個月，儘管這段期間，國民黨陷入彰化縣長提名之亂，以及徵召魏平政後，卻因選情低迷，傳出「換將」說法，鄭麗文卻未在彰化有公開行程，讓傳言一直無法獲得澄清。

鄭麗文總算明天下午將到位在彰化市西勢街魏平政競選總部禮堂，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課，並舉辦座談，屆時魏平政也會到場尋求婦女界支持。

魏平政的競選總部已掛在看板，內部正在整修，魏平政說，鄭麗文親自來彰化，並選擇在魏平政競選總部禮堂，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課並舉辦座談，就是對他的參選做具體保證，外界所謂的「換將」其實都是謠言，可以休矣。

魏平政說，其實在本月廿五日舉行的國民黨第22屆第2次全國代表大會誓師大會上，主席鄭麗文就親自授槳給他，象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他傍晚還一起參加凱道「反毒台」遊行，並與縣長王惠美同台。

不過，在全代會中，鄭麗文曾點名彰化縣與嘉義市等四縣市屬艱困選區，王金平表示，讓彰化縣長參選人魏平政自己努力看看，一個多月後，再看整合得怎麼樣，總是有辦法。

對於王金平的說法，魏平政表示，王金平德高望重，應是基於鼓勵，要他繼續努力。

魏平政說，他正全力衝刺選戰，除競選總部即將運作外，並隨著鄉鎮市長及縣議員提名人選確定，將陸續合掛看板，八月四日起，還將舉辦各鄉鎮市說明會，屆時會有黨內多位政治明星、前輩前來助講造勢，相信他的選情一定會像倒倒吃甘蔗一般，越來越好。

本月25日舉行的國民黨全代會，主席鄭麗文授槳給魏平政（右），象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他將全力衝刺選戰，外界「換將」的謠言可以休矣。圖／魏平政競總提供
本月25日舉行的國民黨全代會，主席鄭麗文授槳給魏平政（右），象徵正式提名魏平政代表國民黨參加彰化縣長選舉，他將全力衝刺選戰，外界「換將」的謠言可以休矣。圖／魏平政競總提供
位在彰化市西勢街的國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部已掛起看板，國民黨主席鄭麗文明天將前往為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，也打破縣長選舉「換將」的流言。記者劉明岩／攝影
位在彰化市西勢街的國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部已掛起看板，國民黨主席鄭麗文明天將前往為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，也打破縣長選舉「換將」的流言。記者劉明岩／攝影

魏平政 鄭麗文 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉

延伸閱讀

鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

相關新聞

反對宜蘭高鐵 張景森拋震撼彈：不排除參選宜蘭縣長

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，日前更宣布退出民進黨。張景森今天表示，宜蘭好朋友都勸他遷戶籍參選宜蘭縣長，他希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，否則他不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選。

破除彰化「換將」疑雲！鄭麗文明將現身魏平政競總 盼選情倒吃甘蔗

在國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政陷入選情低迷、傳出「換將」說法之際。 國民黨主席鄭麗文明天下午將到彰化市西勢街魏平政競選總部，為彰化縣婦女菁英領袖成長營授課及舉辦座談，政壇認為，鄭麗文此舉對魏平政參選起定錨作用，駁斥換將傳言。

出席竹縣海陸退伍協會 徐欣瑩展現國民黨軍系強大支持

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩26日受邀出席「新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會」會員大會，創會理事長邱鏡淳、新竹縣黃國竹委員會主委邱國樑、新任理事長劉代洋等多位協會幹部出席，現場不斷高喊「徐欣瑩凍蒜！國民黨勝利！」展現徐欣瑩在國民黨軍系社團的強大後援。

台苯林園廠停工160員工生計受衝擊 柯志恩籲啟動照顧機制

台苯上周宣布高雄林園廠10月1日起停產，恐衝擊逾160名高雄員工生計，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩呼籲台苯盡可能加碼保障中高齡員工、開辦內部轉型培訓專案，讓留任者無縫接軌新事業。柯強調，若當市長將會爭取中央碳費挹注勞工權益基金，打造高碳排產業公正轉型安全網。

保南投綠營江山賴清德再出招 找商界大咖葉仁創出戰埔里

南投縣鄉鎮市長選舉，國民黨就定位，民進黨在4大市鎮獨缺埔里鎮長人選，基層焦慮，但傳出將由前縣議員、中小企業聯輔基金會總經理葉仁創出戰，葉今證實，經黨主席賴清德勸進，8月3日（一）正式宣布參選埔里鎮長，盼延續執政。

批張善政市政停滯 黃世杰首波6政見主打公車改革、友善育兒

民進黨桃園市長參選人黃世杰今發表首波6大政見，除聚焦公車改革、友善育兒、幼童及長者健保補助、敬老愛心卡升級、科技執法合理化及垃圾政策等議題，他也批評現任市長張善政執政3年多來「市政停滯不前、與人民產生距離」，自己會以更貼近民意、更有效率的治理方式回應市民需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。