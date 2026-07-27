出席竹縣海陸退伍協會 徐欣瑩展現國民黨軍系強大支持

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩26日受邀出席「新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會」會員大會，創會理事長邱鏡淳、新竹縣黃國竹委員會主委邱國樑、新任理事長劉代洋等多位協會幹部出席，現場不斷高喊「徐欣瑩凍蒜！國民黨勝利！」展現徐欣瑩在國民黨軍系社團的強大後援。

徐欣瑩致贈卸任理事長邱明春及新任理事長劉代洋紀念匾額，感謝協會對社會公益及榮眷照顧的貢獻。活動出席人員包括榮譽理事長林鴻廣、劉貴雄及理事長邱明春、新竹縣黃國竹委員會主委邱國樑、芎林鄉長黃正彪、新竹縣議員陳星宏等，現場還有新竹縣退休陸戰隊、以及來自全台各單位的海陸退休協會約16桌，場面相當熱鬧。

邱鏡淳表示，拜託務必全力支持中國國民黨提名的徐欣瑩，也提到竹縣人口從過去五十萬到現在已經將近六十萬，且像是台積電等半導體發展以及AI產業都在新竹縣，期待新竹縣成為一個幸福快樂且是科技大縣，請全力支持中國國民黨提名的徐欣瑩。

徐欣瑩致詞時向長期捍衛國家安全、守護社會安定的海軍陸戰隊退伍弟兄表達最高敬意與十二萬分感謝。她感性指出，陸戰隊員「不怕苦、不怕難、不怕死」的精神與對國家「永遠忠誠」堅定信念，始終是安定台灣社會的重要中流砥柱。

徐欣瑩強調，新竹縣在現任縣長楊文科八年穩健執政下，各項建設突飛猛進，包含五支箭與十大交通建設，並持續推動落實，社會環境幸福感日益提升，她年底最重要的使命，就是「無縫接軌」楊縣長過去八年的政績，延續國民黨執政，讓新竹縣邁向下一個黃金十年。

徐欣瑩提出「更科技、更有愛」的雙AI政策願景，希望竹縣年輕家庭的育兒、兒少發展得到更多支持、銀髮長者生活更有尊嚴便利。包含65歲以上長者健保費由縣府全額補助，免費提供「AI智慧敬老健康手環」，以及即將兌現的敬老愛心卡每月補助由500元提升至1000元，建置臨時托嬰托育系統以及台灣未來帳戶解決家長焦慮等等。