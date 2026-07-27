反對宜蘭高鐵 張景森拋震撼彈：不排除參選宜蘭縣長

行政院前政務委員張景森為宜蘭高鐵案槓上中央，日前更宣布退出民進黨。張景森今天表示，宜蘭好朋友都勸他遷戶籍參選宜蘭縣長，他希望兩黨候選人針對把宜蘭高鐵改為台鐵一案，今天給一個合理的回應，否則他不排除今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選。

張景森今天在臉書發布影片表示，他宜蘭一些好朋友一直逼他遷戶籍到宜蘭縣，還幫他找好到礁溪戶政事務所遷籍，希望他代表北宜直鐵來發言、發聲，一直逼他要去選宜蘭縣長。

張景森說，宜蘭這些好朋友，都是從宜蘭縣前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計劃的人。他們很關心宜蘭，「我只能說我交到壞朋友」，因為現在執政當局漠視他們聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，但他不會排除。

張景森說，他給朋友們建議，應該先問兩黨候選人，如果候選人可以接受或研究看看，把現在已經規劃好的高鐵路廊，改成台鐵急速系統，然後把省下來的1500億經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更方便，如果這個方案，候選人願意列入替代方案之一，那他目的就達到了。

張景森說，不過現在兩黨搞僵化，「我不排除，今天下午就去宜蘭，隨時準備登記參選」，但選舉對他來說很累，他不太想做這件事情。他希望兩黨候選人在今天有一個合理的回應，不用馬上就答應，但至少可以考慮看看。

張景森說，如果兩黨候選人都能夠表示願意慎重考慮，將宜蘭直鐵作為替代選項的話，那他認為這些對宜蘭高鐵有意見的朋友，「不一定要另外再推候選人去參加選戰」，這是他的想法。