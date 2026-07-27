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台苯林園廠停工160員工生計受衝擊 柯志恩籲啟動照顧機制

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台苯苯乙烯林園廠即將在10月1日起停產，恐衝擊逾160名高雄員工生計。記者徐白櫻／攝影
台苯苯乙烯林園廠即將在10月1日起停產，恐衝擊逾160名高雄員工生計。記者徐白櫻／攝影

台苯上周宣布高雄林園廠10月1日起停產，恐衝擊逾160名高雄員工生計，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩呼籲台苯盡可能加碼保障中高齡員工、開辦內部轉型培訓專案，讓留任者無縫接軌新事業。柯強調，若當市長將會爭取中央碳費挹注勞工權益基金，打造高碳排產業公正轉型安全網。

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繼年初信昌化工大量資遣員工後，台苯林園廠又傳出停產消息。柯志恩說，她在第一時間向工會代表了解狀況，高雄發展不能過度集中在少數高科技業，傳產勞工的權益與薪資提升更是市長的首要責任，她將盡快安排時間與化工產業勞工展開面對面對談，以實際行動幫助基層勞工。

柯志恩提出四大訴求，首先針對停產後的安置方案部分，柯志恩呼籲，台苯透過處分資產順利回收約19 億元現金，具備足夠的營運現金，安置方案必須遵守勞動基準法法定資遣費標準，針對再就業困難的中高齡員工，盡可能給予額外的生活津貼或退休加碼，保障勞工晚年生活。

台苯宣布未來將轉型聚焦於能源貿易、資產管理與再生能源三大主軸。柯志恩呼籲資方應優先開辦「內部轉型培訓專案」，針對意願留任者提供技能訓練，無縫接軌新事業。

市府部分，柯志恩認為，台苯林園廠員工多具備化工、設備維護及工安等專業技術，高市府應結合勞工局與經發局對接轄內及鄰近的高值化石化企業，並在林園成立「石化轉型人才媒合專區」，辦理客製化轉職媒合會，協助員工轉戰高科技或高毛利的特化產業，落實「一個都不能少」的照顧機制。

柯志恩說，高雄承擔全國最高碳排與轉型陣痛，面對石化等傳統產業關廠或縮減規模，衝擊直接牽動家庭生計與子女教育，「產業淨零轉型不能遺落任何一個勞工家庭！」

柯也強調，她未來若擔任高雄市長，將依據「氣候變遷因應法」之「公正轉型」精神，向環境部爭取「溫室氣體管理基金」專案補助高雄，部分經費撥入高雄市勞工權益基金，成立「石化及高碳排產業公正轉型專戶」，專款用於受衝擊勞工之過渡期生活補助、子女教育補助、心理健康諮商及綠領轉職培訓津貼。

針對台苯苯乙烯林園廠即將在10月1日起停產，柯志恩呼籲台苯要善待中高齡員工，盡可能給予額外的生活津貼或退休加碼，保障勞工晚年生活。圖／柯志恩競辦提供
針對台苯苯乙烯林園廠即將在10月1日起停產，柯志恩呼籲台苯要善待中高齡員工，盡可能給予額外的生活津貼或退休加碼，保障勞工晚年生活。圖／柯志恩競辦提供

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