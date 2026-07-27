保南投綠營江山賴清德再出招 找商界大咖葉仁創出戰埔里

南投縣鄉鎮市長選舉，國民黨就定位，民進黨在4大市鎮獨缺埔里鎮長人選，基層焦慮，但傳出將由前縣議員、中小企業聯輔基金會總經理葉仁創出戰，葉今證實，經黨主席賴清德勸進，8月3日（一）正式宣布參選埔里鎮長，盼延續執政。

南投市、草屯、竹山、埔里是南投縣4大市鎮，人口數在縣內同樣位居前四，因此在地方選舉中極其關鍵，當地選情備受關注；國民黨已公布由南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝爭取連任，竹山、埔里分別由縣議員蔡孟娥、黃世芳轉戰參選。

反觀，民進黨卻卡關，除竹山較早在3月拍板由當地鎮代會主席林賜學以無黨籍參選，南投市、草屯鎮直到本月才確定徵召縣議員沈夙崢、衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷參選，而由綠營執政的埔里則因遲無人選接棒，泛綠支持者焦慮。

但近期傳出由「拚命三郎」之稱的前縣議員葉仁創出戰埔里鎮長，據了解，葉仁創2022年爭取議員連任失利，於2024年10月接任台灣中小企業聯合輔導基金會總經理一職，漸淡出政壇，但本月上旬，賴清德約見勸進讓他決定披綠袍再戰。

葉仁創今也證實將參選埔里鎮長，預計於8月3日（一）舉辦記者會正式宣布參選，他表示，賴主席很重視埔里鎮長這一仗，他將全力以赴，上周已向中小企業聯輔基金會提出辭呈，正在交接工作，他將帶著在企業商界歷練的經驗返鄉參選。

葉仁創說，這幾年雖離鄉工作，但並未與地方疏離，家人也都住埔里，而他在基金會歷練近2年，跑遍全台產業園區，聽取企業主意見，讓他對建設地方也有不少新想法，本月底結束工作返鄉全力投入選戰，盼接棒廖志城鎮長，延續其政績。