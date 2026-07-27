快訊

勞退新制5大變革8月上路！新增月退「30天猶豫期」 可改一次領

說一套做一套？德國執政黨團主席代孕惹議

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

聽新聞
0:00 / 0:00

批張善政市政停滯 黃世杰首波6政見主打公車改革、友善育兒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰今發表首波6大政見，除聚焦公車改革、友善育兒、幼童及長者健保補助、敬老愛心卡升級、科技執法合理化及垃圾政策等議題，他也批評現任市長張善政執政3年多來「市政停滯不前、與人民產生距離」，自己會以更貼近民意、更有效率的治理方式回應市民需求。

2026九合一選舉

黃世杰表示，桃園近年人口持續成長、產業快速升級，城市發展不能只看經濟數據，更要回應市民對生活品質的期待，因此首波政見從交通、育兒、醫療、環保及政府治理等民眾最有感的議題著手，希望打造智慧、友善、共榮的新桃園。

他指出，交通是桃園當前最迫切需要改善的課題。在捷運路網尚未成形前，公車仍是公共運輸主力，但目前資訊不準、脫班跳班及路線規畫老舊等問題始終未改善，據交通部統計，桃園公共運輸使用率僅12.9%，不到新北市的一半、約為台北市四分之一，反映市府缺乏整體公共運輸治理思維。

為此他提出4項改革，包括由市府承擔公共運輸總規畫責任，以生活圈重新盤整公車路網，打造貫穿式、環狀路線並串聯捷運及鐵路系統；建立績效導向補助制度，強化對長期脫班、服務品質不佳業者的管理，必要時不排除由市府直接營運；同時導入AI分析交通大數據，掌握運量、壅塞熱點及服務缺口，提升公共運輸效率。

育兒政策方面，黃世杰表示，目前桃園約有2萬8000名0至2歲幼兒，但公共托育資源仍不足，不少家長抽不到公托，只能另尋托育機構。他主張全面擴增公共托育量能，建置托育資訊地圖平台，整合法規、空缺名額、收費及評鑑資訊，並鼓勵企業設置托育中心，由市府成立專責輔導團隊協助處理法規及營運問題，同時建立跨局處托育安全平台，加強高風險預警與稽查機制。

福利政策則全面補助1至12歲幼童及65歲以上長者健保費，減輕青壯年家庭照顧負擔；敬老愛心卡每月點數提高至1200點，改採年度累積制，並擴大使用範圍至醫療、交通及更多生活消費，希望提高長者使用率，讓福利真正落實。

針對交通執法，黃世杰表示，科技執法只是提升交通安全的手段，而非目的，道路安全仍須結合道路設計、標誌標線及教育宣導，避免淪為只靠開罰單治理交通。至於張市府逐步推動垃圾費隨袋徵收，他說垃圾減量方向值得支持，但在未取得社會共識及提出完整配套前，不應貿然強制推動，而應從源頭減量著手，重建政府與市民之間的互信。

黃世杰表示，許多問題3年多來議會不斷提醒，市府卻始終沒有真正改善，也缺乏有效溝通管道，「這就是現在桃園市政停滯不前、與人民產生距離感的主要原因。」6大政見只是第一波，未來他也會陸續提出產業、教育等領域政策，以具體政見與執行力爭取市民支持。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今率民進黨議員參選人，共同發表首波6大政見。記者朱冠諭／攝影

黃世杰 張善政 公車 2026九合一選舉 桃園市選舉

延伸閱讀

童子瑋提生活市長 謝國樑宣傳普發長者6500元

布局新北未來30年 李四川提「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎

何欣純批台中8年來「不進則退」 盧秀燕坐市長位子卻想著選總統

沈伯洋美東後援會成立 邀蘇姿丰父親蘇春槐任後援會總召

相關新聞

保南投綠營江山賴清德再出招 找商界大咖葉仁創出戰埔里

南投縣鄉鎮市長選舉，國民黨就定位，民進黨在4大市鎮獨缺埔里鎮長人選，基層焦慮，但傳出將由前縣議員、中小企業聯輔基金會總經理葉仁創出戰，葉今證實，經黨主席賴清德勸進，8月3日（一）正式宣布參選埔里鎮長，盼延續執政。

這縣市選情變了 醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

2026高雄市長之爭，最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆雖仍領先國民黨柯志恩，但雙方民調差距可能已小於8%。時事評論者、醫師沈政男認為，高雄選情已出現變化，甚至恐牽動2028總統大選，「賴瑞隆與民進黨，應該懂得緊張了」。

沈伯洋美東後援會成立 邀蘇姿丰父親蘇春槐任後援會總召

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人；國策顧問樊豐忠醫師亦擔任召集人，沈表示盼將國際城市實務治理經驗帶回台北，讓市政決策更科學、更精準，也更貼近市民需求。

批張善政市政停滯 黃世杰首波6政見主打公車改革、友善育兒

民進黨桃園市長參選人黃世杰今發表首波6大政見，除聚焦公車改革、友善育兒、幼童及長者健保補助、敬老愛心卡升級、科技執法合理化及垃圾政策等議題，他也批評現任市長張善政執政3年多來「市政停滯不前、與人民產生距離」，自己會以更貼近民意、更有效率的治理方式回應市民需求。

布局新北未來30年 李四川提「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎

國民黨新北市長參選人李四川今天在國民黨新北市黨部舉行政見記者會，提出「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎發展戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局新北未來30年發展。

葉元之控支持者動手 蘇巧慧：盼警方介入還原事實

國民黨立委葉元之昨天陪同國民黨新北市長參選人李四川前往市場掃街時，助理遭人攻擊，葉元之質疑對方是蘇巧慧支持者，要蘇出面道歉。蘇巧慧今天受訪表示，任何暴力行為都不被允許、都嚴厲譴責，昨天在影片當中沒有看到任何的政治口號或行為，希望警方趕快介入調查，還原事實真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。