批張善政市政停滯 黃世杰首波6政見主打公車改革、友善育兒

民進黨桃園市長參選人黃世杰今發表首波6大政見，除聚焦公車改革、友善育兒、幼童及長者健保補助、敬老愛心卡升級、科技執法合理化及垃圾政策等議題，他也批評現任市長張善政執政3年多來「市政停滯不前、與人民產生距離」，自己會以更貼近民意、更有效率的治理方式回應市民需求。

黃世杰表示，桃園近年人口持續成長、產業快速升級，城市發展不能只看經濟數據，更要回應市民對生活品質的期待，因此首波政見從交通、育兒、醫療、環保及政府治理等民眾最有感的議題著手，希望打造智慧、友善、共榮的新桃園。

他指出，交通是桃園當前最迫切需要改善的課題。在捷運路網尚未成形前，公車仍是公共運輸主力，但目前資訊不準、脫班跳班及路線規畫老舊等問題始終未改善，據交通部統計，桃園公共運輸使用率僅12.9%，不到新北市的一半、約為台北市四分之一，反映市府缺乏整體公共運輸治理思維。

為此他提出4項改革，包括由市府承擔公共運輸總規畫責任，以生活圈重新盤整公車路網，打造貫穿式、環狀路線並串聯捷運及鐵路系統；建立績效導向補助制度，強化對長期脫班、服務品質不佳業者的管理，必要時不排除由市府直接營運；同時導入AI分析交通大數據，掌握運量、壅塞熱點及服務缺口，提升公共運輸效率。

育兒政策方面，黃世杰表示，目前桃園約有2萬8000名0至2歲幼兒，但公共托育資源仍不足，不少家長抽不到公托，只能另尋托育機構。他主張全面擴增公共托育量能，建置托育資訊地圖平台，整合法規、空缺名額、收費及評鑑資訊，並鼓勵企業設置托育中心，由市府成立專責輔導團隊協助處理法規及營運問題，同時建立跨局處托育安全平台，加強高風險預警與稽查機制。

福利政策則全面補助1至12歲幼童及65歲以上長者健保費，減輕青壯年家庭照顧負擔；敬老愛心卡每月點數提高至1200點，改採年度累積制，並擴大使用範圍至醫療、交通及更多生活消費，希望提高長者使用率，讓福利真正落實。

針對交通執法，黃世杰表示，科技執法只是提升交通安全的手段，而非目的，道路安全仍須結合道路設計、標誌標線及教育宣導，避免淪為只靠開罰單治理交通。至於張市府逐步推動垃圾費隨袋徵收，他說垃圾減量方向值得支持，但在未取得社會共識及提出完整配套前，不應貿然強制推動，而應從源頭減量著手，重建政府與市民之間的互信。

黃世杰表示，許多問題3年多來議會不斷提醒，市府卻始終沒有真正改善，也缺乏有效溝通管道，「這就是現在桃園市政停滯不前、與人民產生距離感的主要原因。」6大政見只是第一波，未來他也會陸續提出產業、教育等領域政策，以具體政見與執行力爭取市民支持。