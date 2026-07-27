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影／南巨蛋城、北科學城 李四川：打造科技廊帶建設淡水成為科學城
國民黨新北市長參選人李四川上午在新北市黨部舉行「南有巨蛋城、北有科學城」政見記者會，這是也是李四川展現市長建設與硬體規畫的政見發表會。
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新北市長侯友宜上周公布新北巨蛋將落腳在樹林區，李四川今天就公布對於樹林巨蛋城的藍圖，將以大漢溪捷運縱貫線的路線規畫來打通樹林巨蛋的交通任督二脈。對於沒有巨蛋落腳的北區淡水，李四川則延續輝達科學園區，將打造科技廊帶向北延伸，建設淡水成為科學城。
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