布局新北未來30年 李四川提「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎

國民黨新北市長參選人李四川今天在國民黨新北市黨部舉行政見記者會，提出「南有巨蛋城、北有科學城」雙引擎發展戰略，主張推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌、規畫大漢溪捷運縱貫線及淡北快線，以交通建設串聯巨蛋城、產業園區與淡海科學城，布局新北未來30年發展。

李四川表示，侯友宜近年推動捷運路網、第二行政中心、新北美術館及新北巨蛋城等重大建設，已替新北打下基礎，他要做的不只是承接，而是在既有成果上讓新北跨入下一個世代。南側將以新北巨蛋城為核心，帶動樹林、土城、三峽、鶯歌、塭仔圳，以及麥仔園、大柑園等區域發展；北側則以淡海科學城串聯北士科、台北雙子星及台北港，打造北部科技走廊。

李四川指出，新北巨蛋城落腳樹林後，未來將帶來大型賽事、演唱會、國際展演及大量人流，也會帶動商業、旅館、住宅及產業發展，因此交通建設必須提前布局。他主張分階段推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，解決鐵道切割城市、平交道壅塞、前後站發展失衡、噪音及禁限建等問題。

李四川說，鐵路地下化後，將同步推動樹林車站立體化，建構地下商業街及地下連通空間，串聯台鐵、捷運土城樹林線、新北巨蛋城及周邊都市更新，透過TOD發展重新縫合城市，將樹林打造為溪南最大的交通及商業門戶。

第二項建設則是延伸民生汐止線，規畫「大漢溪捷運縱貫線」。李四川表示，路線構想將由大稻埕出發，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、樹林巨蛋城、土城產業園區及新北AI產業園區，未來再延伸至桃園及基隆。

李四川指出，這條路線可分流台鐵、板南線及新莊線，也能串聯基隆、汐止、內湖、新北與桃園科技聚落，形成北北基桃科技黃金廊帶。他認為，雖然目前部分沿線人口尚未成長，但交通應提前規畫，才能支撐未來巨蛋城、都市開發及產業園區需求。

北海岸部分，李四川提出推動淡北快線，串聯台北車站雙子星、社子、北士科、關渡、紅樹林、淡海新市鎮及淡海科學城，並與台北市規畫中的社子捷運整合，打造「北士科—淡海」AI科技走廊。

李四川表示，淡海新市鎮二、三期腹地較大，未來完成都市計畫調整及重劃後，可提供高科技產業進駐。淡北快線將研議以淡海輕軌既有路廊為基礎，升級為中運量系統並導入快慢車分流，目標15分鐘抵達北士科、30分鐘抵達台北核心區，後續再透過淡江大橋串聯台北港、林口及桃園機場，形成海空雙港的國際科技產業核心。

記者會結束後，媒體詢問樹林鐵路地下化多年來屢次提出卻始終未能推動，若當選後要如何突破。李四川坦言，鐵路地下化確實存在實務困難，但過去台北松山、南港鐵路地下化同樣困難，仍逐步完成；若當選市長，他會與中央密切溝通，研議先推動樹林車站立體化，再分階段延伸鐵路地下化至鶯歌。

對於新北巨蛋城是否要複製台北大巨蛋模式，李四川表示，台北大巨蛋周邊幾乎已開發完成，發展腹地有限；新北巨蛋城周邊腹地較大，可結合經濟、產業及都市發展向外延伸，兩者定位不同，並非將台北模式直接搬到新北。

媒體也詢問淡海科學城如何吸引科技產業進駐。李四川表示，南港軟體園區、內湖科學園區及北士科可利用土地逐漸有限，企業仍有尋找土地的需求；淡海新市鎮二、三期完成重劃後，較有條件提供大型腹地，並透過淡北快線與台北、新北既有科技園區串聯成產業廊帶。

新北市議員洪佳君表示，侯友宜宣布新北巨蛋落腳樹林後，地方最關心的就是交通如何改善。李四川提出鐵路地下化、捷運串聯及產業布局，正好回應地方高度期待，若能結合巨蛋帶來的文化、產業及交通建設，可望帶動樹林及周邊發展，「打通新北任督二脈」。

新北市議員陳偉杰表示，雖然新北巨蛋未落腳淡水，地方難免有些失落，但「北有科學城」仍是淡水重要發展契機。淡海新市鎮二、三期若能重新規畫並引進科技產業，再結合淡江、真理、聖約翰科技及台北海洋科技大學等學校資源，可提供人才培訓及產學合作，也增加淡水、八里、三芝及石門居民在地就業機會。

陳偉杰說，未來若再搭配淡江大橋、淡北道路及捷運路網，可望改善淡水交通並促進新北南北均衡發展，地方也高度期待淡海科學城、新市鎮醫院及二、三期整體開發能逐步落實。