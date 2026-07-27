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凱道反毒油被酸通2028伸展台？蔣萬安反擊民進黨：只在想鞏固政權
台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，媒體今天問蔣，有民進黨立委酸蔣萬安把食安當遊行、通往2028的伸展台？蔣萬安今天說，20萬人站上凱道發出不滿和憤怒，沒有人在管選舉，反觀民進黨政府「在想選舉、在想如何鞏固政權」，才會持續各項政治操作。
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午出席北市第一座第二運動中心新生館開幕啟用，蔣說，看到725上凱道，沒有人談選舉，大家就只是討論食安，以及這一次政府處理毒油事件的荒腔走板及態度。尤其20萬人站上凱道，發出不滿和憤怒，我想沒有人在管選舉，大家都只想關心食安，關注自己、還有孩子的健康。
蔣也反擊，只有民進黨政府在想著選舉，在想著如何鞏固自己的政權，也才會持續製造各項政治操作，所以，這個事情，大家都看得非常清楚，20萬民眾大家早上街頭，發出不滿的憤怒，這件事情民進黨不要再模糊焦點，刻意製造各項的政治揣測，政治操作。
另外，對於議長戴錫欽昨天酸民進黨北市長參選人沈伯洋打個戰鬥陀螺震就想選市長？甚至酸訪美去見了一些不是很重要的人，蔣說，他說過，從一開始就是祝福沈伯洋的訪問行程一切順利。
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