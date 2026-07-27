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新北大巨蛋藍綠提構想 蘇巧慧：打造新地標帶動溪南發展

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席北大特區郵局喬遷開幕典禮。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席北大特區郵局喬遷開幕典禮。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋選址定案，國民黨新北市長參選人李四川今天提出「南有巨蛋城、北有科學城」政見，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，新北市府已將巨蛋選址在她的選區樹林，她感到非常高興，也和樹林鄉親一樣同歡同喜，未來將結合在地需求，把巨蛋建設做好，成為新北新地標，帶動溪南地區整體發展。

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蘇巧慧表示，大巨蛋能帶動周邊產業發展，大家都對此相當期待，自己是最熟悉樹林的立法委員，也是熱愛棒球、熱愛演唱會的候選人，未來將帶著會做事的團隊，把這項重大建設做好，讓大巨蛋成為樹林、甚至新北市的新地標，帶動樹林、鶯歌、三峽、土城、新莊、板橋等溪南地區整體發展，迎接新北的新時代。

國民黨立委葉元之質疑她的政見是「收割」，蘇巧慧表示，她的政績都是一步一腳印努力而來，像是今天啟用的北大特區郵局，過去郵局是放在北大校園裡面，後來因大雅路的簡易型郵局裁撤，收到很多在地居民陳情說，沒有郵局真的非常不方便。

蘇巧慧說，她與立委吳琪銘2018年接獲地方陳情後，共同向中華郵政爭取、多年監督才有今天成果，新的一棟郵局終於落成，成為北大特區都可以使用的郵局，還包含商店，可存錢、寄信，還有員工宿舍，甚至變成在地居民可以使用的社會住宅，這麼多功能的使用，代表郵局也邁向一個新的時代，替北大特區的居民真的很高興。

此外蘇巧慧也提到自己爭取的金城交流道、三鶯線、萬大樹林線、共飲翡翠水及三鶯大橋改建等，也都是多年努力爭取的建設成果，大家也都有好口碑，非常感謝鄉親的支持。

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