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沈伯洋美東後援會成立 邀AMD執行長蘇姿丰父親蘇春槐任後援會總召

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人；國策顧問樊豐忠醫師亦擔任召集人，沈表示盼將國際城市實務治理經驗帶回台北，讓市政決策更科學、更精準，也更貼近市民需求。

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蘇春槐為統計師，取得博士學位後進入紐約市政府任職，歷任政策研究師、資深研究員與首席統計師，長年運用統計及資料分析輔助市政決策。活動期間兩人也就城市治理經驗交換意見，盼將國際城市的實務治理經驗與智慧帶回台北，讓市政決策更科學、更精準，也更貼近市民需求。

沈伯洋表示，自己早年赴美求學，深受台美人前輩、教會及同鄉會照顧。這份跨越世代與地域的情誼，不只是爭取台北市民支持的重要力量，更是台北與世界建立長久連結的深厚基礎；海外台灣人累積的產業經驗與專業網絡，也能為城市發展開拓更多可能。

沈伯洋說，台北資源豐沛、人才薈萃，卻仍缺乏足以支持人才長期發展的完整生態系。真正的城市進步，不能止於興建硬體或提出口號，而要從研究、產業、教育到生活環境周全布局，讓人才願意留在台灣、回到台北，也讓創意與專業得以落地生根。

沈伯洋表示，首都不只要管理日常，更要引領國家前進，從首爾以城市研究機構支撐長期決策，到美國城市Nashville歷經數十年培養音樂產業，都說明城市願景必須跨越任期、持續累積。台北擁有山林步道、文化創意、科技人才與國際企業等條件，未來應以專業研究能量支撐市政決策，串聯產業、教育與公共文化設施，並強化建築、能源及社區網絡的韌性，讓台北成為人才願意留下、世界願意走近的城市。

沈伯洋強調，自己一路走來，始終相信「看見問題，就要解決；看見危難，就應站出來承擔」。他表示，參選從不是先計算選舉輸贏，而是希望讓國家更安全、讓台北更進步。海外台灣人的支持，也將成為他推動首都向前的力量。

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪美，台灣時間26日出席美東海外後援會成立大會，更邀請總統府資政、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐擔任海外後援會主席團榮譽總召集人。圖／沈伯洋競選辦公室提供

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