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藍白合看板慘被毀容 盧秀燕肖像「臉全焦」 邱于珊怒：追究到底
年底選戰逼近，台中驚傳有選舉看板遭損毀，民眾黨北屯區市議員參選人邱于珊指控，她與民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨台中市長盧秀燕同框的競選看板遭人蓄意破壞，其中盧秀燕市長肖像臉部遭火燒毀，她已向警方報案，並強調「一定追究到底！」
2026九合一選舉
台中市警局第五分局說明，邱于珊在7月25日上午10時51分，到北屯所報案，指軍福八路與景賢二路口懸掛的競選布條遭不明人士毀損。第五分局專案小組獲報後第一時間到場勘查、採證及調閱相關監視器，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦中，警方將全力釐清案情，依法嚴辦。五分局已同步啟動維安機制，加強各參選人個人及住居所安全維護，確保轄區治安穩定。
邱于珊說明，她是在7月25日接獲民眾通報，位於北屯區景賢二路的競選看板遭人蓄意破壞，她獲報後立即趕赴現場查看、完成蒐證，並前往台中市政府警察局第五分局北屯派出所完成報案，警方已正式受理，將調閱周邊監視器，全力追查涉案人士。
邱于珊表示，自己從政以來，一直相信民主可以激烈競爭，但不能用暴力破壞。 被燒毀的是競選廣告，更是在挑戰社會對民主法治的底線。選舉是一場理念與政見的競爭，而不是仇恨與暴力的較量，火燒他人的競選文宣，絕非台灣民主所樂見。
邱于珊強調，對於這起涉嫌毀損競選廣告案件，她絕不姑息、也不會和解。 她已報案，將全力配合警方調查，追究到底，也呼籲若有民眾掌握相關監視器畫面或線索，請主動提供警方，共同揪出違法行為，守護公平、公正的選舉環境。
警方呼籲，民眾意見表達應保持理性，切勿以身試法破壞毀損他人財物。若發現任何可疑狀況，請立即撥打 110 報案，共同維護社會秩序與選舉公平。
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