這縣市選情變了 醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

2026高雄市長之爭，最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆雖仍領先國民黨柯志恩，但雙方民調差距可能已小於8%。時事評論者、醫師沈政男認為，高雄選情已出現變化，甚至恐牽動2028總統大選，「賴瑞隆與民進黨，應該懂得緊張了」。

沈政男指出，高雄市長選舉是這次九合一選舉的重中之重，最新民調數據是由震傳媒委託山水民調所做，結果是柯志恩落後賴瑞隆8%。但要注意的是，兩個多月前，同樣是山水民調，由上報委託，兩人數據是柯志恩落後達16.3%。

同一家媒體，前後相比，機構效應是一樣，相互抵消，因此能確定的是，選情在這兩、三個月有了變化，也就是柯志恩上、賴瑞隆下。這樣的趨勢，不是因為抽樣誤差，而是真實狀況，因為，前後兩份民調，柯賴差距已經縮小了8%。

他表示，若再對照先前其他民調，可看出柯賴民調這幾個月劇烈起伏，最好解釋就是機構效應，也就是選民接到某些媒體的民調拒絕受訪，或勉強受訪但有所保留，比例相當高，使得各家民調差距甚大，甚至同一家媒體民調，前後不小差距。

若連山水民調數據都僅相差個位數百分點，那賴絕不會贏柯志恩兩位數百分點，而是些微領先，或者些微落後。況且最新民調數據裡，綠營樣本440，藍白加起來是266，恐怕跟真實狀況有落差。也就是說，柯賴差距，實際狀況應該小於8%。

沈政男說，柯志恩若能翻盤，2028賴清德要連任就會難上加難。反之，賴清德就會吃下定心丸。至於現在到底誰贏誰輸，仍不容易確定。但柯志恩的選情正在上升，而賴瑞隆明顯下降，這是可以確定的。「賴瑞隆與民進黨，應該懂得緊張了。」