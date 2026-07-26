台中造勢…何欣純：承諾強化食安 林佳龍：AI熱潮 台中須繼續努力

大豆沙拉油、苦茶油接連檢出致癌物苯駢芘，引發食安危機，國民黨昨晚號召民眾上凱道抗議，民進黨台中市長參選人何欣純表示，未來將加強食安稽查，除增加人力、預算，也會提高稽查及抽驗量能。外交部長林佳龍說，台灣各城市都在拚人工智慧，台南、桃園都爭取到很多，台中須繼續努力。

台中市大屯區民主聯誼會今晚在霧峰區德泰夜市舉辦39年慶「挺台灣、顧民主」千人慶祝晚會，包括民進黨前主席許信良、外交部長林佳龍，立委王義川，何欣純到場演講，眾人幫何欣純掛彩帶等，高呼「凍蒜」。

林佳龍說，現在大家很憂心，「放毒的在抗議，我們在幫他們解毒」。台中這八年來真的很可惜，不是說台中沒進步，而是別的城市進步更多，且拚過台中，最近AI熱潮，台灣各城市如今都在拚人工智慧，台南、桃園都爭取到很多，台中必須繼續努力。何欣純深耕基層，請給何欣純機會，他會做心何欣純永遠的市政顧問。

何欣純說，中聯油脂就在台中，第一線應該要負責、稽查的是台中市政府，中市府8年才抽驗油品1次，唯一的一次還是中央專案要求。她承諾，未來把關食安，增加專業加給、稽查人力、預算，並透過與大專院校實驗室的合作，提高稽查及抽驗的量能。

台中副市長鄭照新日前曾表示，中聯不是沒有驗，而是依法強制中聯送驗17次，從2022年起算已檢驗18次。

外交部長林佳龍（中）今晚為民進黨台中市長參選人何欣純（右三）助選站台。記者趙容萱／攝影