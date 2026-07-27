談九合一 鄭麗文：維持戰果很棒 仍盼突破

年底縣市長選戰，國民黨提名底定，黨主席鄭麗文強調，國民黨四年前選得太好，年底選舉能維持戰果，已是很棒的戰績了；有些地方能突破的，即使這次沒翻盤，她希望未來立委席次能成長。至於二○二八大位，她認為政治瞬息萬變，必須為黨保留所有的可能性，被點名的人選都不該在此時自我設限。

鄭麗文接受「大雲時堂」專訪，談及年底九合一選情，她坦言彰化縣陷入苦戰，地方整合的問題，黨中央都在努力當中；此外，嘉義市也因綠大於藍，算是較艱困選區；至於宜蘭縣與新竹縣是審慎樂觀，仍有很好的勝選機會。

鄭麗文說，國民黨四年前的選舉成果雖然是高標，今年現有執政的版圖當然要守住，南部希望有所突破，例如大家對屏東、高雄有一定的期待，尤其高雄，整體的士氣、期待和民調反應，都比四年前好，屏東上次也只差一點點，希望這次一舉反攻。

她也說，雖然非常困難，就算沒有突破，選票也要成長，「我不希望再次發生南部立委掛蛋」，面對二○二八大選，立委必須有所突破，不要全軍覆沒。

主持人李四端問及，藍白合作能否維持？鄭麗文表示，在二○二八一定要政黨輪替的大方向下，藍白必須合作，雖然大家都以大局為重，但她要讓國民黨支持者能接受，民眾黨主席黃國昌也要讓其支持者可接受，這樣的合作是互利、有利於大局、社會可接受的，不能讓人家覺得兩黨在分贓，這些必須都顧慮到。她認為彼此的想法很接近，這才能讓藍白合作順利走到二○二八年。

對於自己被點名是二○二八總統人選之一，鄭麗文說，她負責提名國民黨最強的人，是在當下的時空環境來判斷；如何透過黨內機制，讓候選人具正當性地正式出線，因此，即使被點名的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，包括她，「我們都不應該在這個時候自我設限跟排除」。