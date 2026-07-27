高雄鳳山區 綠積極藍穩健 白搶進添變

高雄市議員第九（鳳山）選區應選八席含兩席婦女保障名額；民進黨提名五席，國民黨提名四席，都是現任議員爭取連任；前「罷捷」領銜人徐尚賢、國民黨市議員邱于軒服務處前副主任許雅筑有意代表民眾黨參選，左右藍綠在鳳山過半爭奪戰中的勝負，堪稱下屆大選「激戰區」。

鳳山區人口居高雄之首，歷次大選都是市議員激戰區；現任八席議員中，國民黨占四席，民進黨也占四席，後來選區第一高票的黃捷轉戰立委，留下的席次空缺各方搶進。

下屆大選民進黨採取積極攻勢，將提名名額一舉拉高至五席，獲提名的蘇致榮、鄧巧佩都非首度參選，蘇致榮為本屆「落選頭」，父親是前市議員蘇炎城，家族在地方實力不小，年底大選捲土重來，力拚雪恥機會。

鄧巧佩選區原為前金、苓雅，二○二二年初選落敗，在黨內派系湧言會與黃捷系統支持下，年底大選轉戰鳳山，有望吸納黃捷原本的年輕綠營選票。

不過，綠營雖然戰將底定，但提名五席難免有內耗疑慮，在選票重疊與分票效應下，能否五席全上，還是重演二○二二年飲恨落敗戲碼，備受支持者關注。

相較民進黨提名積極，國民黨採穩健策略，現任議員李雅靜、鄭安秝、劉德林、鍾易仲爭取連任，四人在地方經營許久，都是政壇老手，若能穩固基本盤，連任機會較無變數。

前「罷捷」領銜人徐尚賢、國民黨市議員邱于軒服務處副主任許雅筑爭取民眾黨提名，但隨大選時間逼近，黨內對於鳳山選區仍無提名策略，引起基層支持者焦慮。

徐尚賢去年大罷免因偽造文書被起訴，深藍背景的他雖有「罷捷」知名度，但名氣能否換成選票是一大問號；許雅筑綽號「LU編」，在網路社群有大票支持者，具「空戰」強項。

藍白在地方既合作也競爭，兩人動向牽涉深藍及年輕族群板塊移動，民眾黨提名狀況，左右藍綠未來在鳳山過半爭奪戰中的勝負。