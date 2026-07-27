大林蒲遷村 柯志恩：800億不夠

小港沿海六里被八百多根煙囪包圍，行政院編列八百億元規畫大林蒲遷村，目前正進行土地協議價購階段、明年起展開實質性遷村，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天參加大林蒲活動，她認為中央八百多億元經費，對大林蒲還是遠遠不夠。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則說，他已經向行政院爭取，可提供居民更充足、完善的安置空間，讓大林蒲、鳳鼻頭及沿海六里遷村工作能夠更順利的推動。

高雄市都委會去年審議通過新材料循環產業園區及大林蒲遷村安置土地都市計畫變更案，今年元旦起已經展開部分土地價購協議作業，預計包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金及公共設施保留地價購等。

柯志恩到鳳林宮參加「大林蒲的風」藝術節，針對爭議多時的大林蒲遷村議題，柯志恩表示，在地的國民黨議員都非常關切大林蒲遷村問題，這件事情已經鬧非常久了，不過很多居民意見目前為止還未能得到最大的共識，即使中央圈了八百多億元預算，對大林蒲來說還是遠遠不夠，遷村不是一筆小數目，希望中央與地方要共同來解決，她會繼續傾聽居民意見。

賴瑞隆表示，今年他向行政院長卓榮泰大力爭取擴充安置區土地面積及所需經費，相關建議已獲行政院支持，他也協調台糖公司，在經濟部取得大林蒲、鳳鼻頭及沿海六里遷村安置土地前，讓高市府可以無償使用台糖土地設置臨時諮詢服務中心以及進場施作道路工程所需土地。

賴瑞隆說，啟動遷村的過程，他持續為當地居民爭取權益，使遷村經費經費從五八九億元增加至八百億元，一路走來都與大林蒲的居民站在一起，會持續與經濟部密切合作，加速推動各項遷村作業。