大林蒲遷村 柯志恩：800億不夠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大林蒲鳳林宮昨天舉辦「大林蒲的風」藝術節活動，參與來賓與在地青獅陣陣頭人員合影留念。記者徐白櫻／攝影
高雄大林蒲鳳林宮昨天舉辦「大林蒲的風」藝術節活動，參與來賓與在地青獅陣陣頭人員合影留念。記者徐白櫻／攝影

小港沿海六里被八百多根煙囪包圍，行政院編列八百億元規畫大林蒲遷村，目前正進行土地協議價購階段、明年起展開實質性遷村，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天參加大林蒲活動，她認為中央八百多億元經費，對大林蒲還是遠遠不夠。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則說，他已經向行政院爭取，可提供居民更充足、完善的安置空間，讓大林蒲、鳳鼻頭及沿海六里遷村工作能夠更順利的推動。

高雄市都委會去年審議通過新材料循環產業園區及大林蒲遷村安置土地都市計畫變更案，今年元旦起已經展開部分土地價購協議作業，預計包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金及公共設施保留地價購等。

柯志恩到鳳林宮參加「大林蒲的風」藝術節，針對爭議多時的大林蒲遷村議題，柯志恩表示，在地的國民黨議員都非常關切大林蒲遷村問題，這件事情已經鬧非常久了，不過很多居民意見目前為止還未能得到最大的共識，即使中央圈了八百多億元預算，對大林蒲來說還是遠遠不夠，遷村不是一筆小數目，希望中央與地方要共同來解決，她會繼續傾聽居民意見。

賴瑞隆表示，今年他向行政院長卓榮泰大力爭取擴充安置區土地面積及所需經費，相關建議已獲行政院支持，他也協調台糖公司，在經濟部取得大林蒲、鳳鼻頭及沿海六里遷村安置土地前，讓高市府可以無償使用台糖土地設置臨時諮詢服務中心以及進場施作道路工程所需土地。

賴瑞隆說，啟動遷村的過程，他持續為當地居民爭取權益，使遷村經費經費從五八九億元增加至八百億元，一路走來都與大林蒲的居民站在一起，會持續與經濟部密切合作，加速推動各項遷村作業。

2026九合一選舉 大林蒲 高雄

延伸閱讀

週末勤跑基層 賴瑞隆成立後援會、柯志恩關切大林蒲

高市長選戰隔空較勁…柯志恩北上造勢 賴瑞隆建後援會

影／線西福利金500變2500…選前發放被質疑撒幣 鄉長：財政穩定

未來帳戶條例三讀通過 李慧芝：編預算是政院職權

相關新聞

高雄鳳山區 綠積極藍穩健 白搶進添變

高雄市議員第九（鳳山）選區應選八席含兩席婦女保障名額；民進黨提名五席，國民黨提名四席，都是現任議員爭取連任；前「罷捷」領銜人徐尚賢、國民黨市議員邱于軒服務處前副主任許雅筑有意代表民眾黨參選，左右藍綠在鳳山過半爭奪戰中的勝負，堪稱下屆大選「激戰區」。

大林蒲遷村 柯志恩：800億不夠

小港沿海六里被八百多根煙囪包圍，行政院編列八百億元規畫大林蒲遷村，目前正進行土地協議價購階段、明年起展開實質性遷村，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天參加大林蒲活動，她認為中央八百多億元經費，對大林蒲還是遠遠不夠。

談九合一 鄭麗文：維持戰果很棒 仍盼突破

年底縣市長選戰，國民黨提名底定，黨主席鄭麗文強調，國民黨四年前選得太好，年底選舉能維持戰果，已是很棒的戰績了；有些地方能突破的，即使這次沒翻盤，她希望未來立委席次能成長。至於二○二八大位，她認為政治瞬息萬變，必須為黨保留所有的可能性，被點名的人選都不該在此時自我設限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。