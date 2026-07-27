新北選情 李四川 蘇巧慧陸戰 掃市場拚人氣

距十一月二十八日投票剩四個月，新北市長藍綠選將昨都安排市場掃街，強化地面部隊能量。民進黨蘇巧慧到綠營優勢區三重大同市場，她說，國民黨基層組織綿密，不敢掉以輕心，掃市場行程已進入第二輪。國民黨李四川深入板橋埔墘興隆市場，多位里長全程陪，有買菜民眾興奮地拿手機連線給家人，李親切地與電話另一端市民熱線，展現親切性格。

隨著選情升溫，掃街過程也出現零星衝突。立委葉元之陪李四川掃街時，一名男子疑因不滿葉元之助理直播時擋到他而揮拳，所幸被市場管理人員拉開。

對於此一插曲，李四川競辦主任江怡臻說，該名男子疑為蘇巧慧支持者，出手肘擊葉元之的女性助理，還試圖攻擊葉元之，要求蘇巧慧出面譴責暴力並公開道歉。

蘇巧慧競辦發言人馬從亨亨．夷將回應，任何暴力行為都不應該被合理化，從影片未看到民眾有任何政治主張或口號，不需要趁機操作政治仇恨。

板橋是新北最大票倉，被視為政黨聲勢指標區。李四川昨早到埔墘興隆市場掃街，攤商、採買婆媽熱情迎接，不少人主動來合照，高喊「凍蒜」。有支持者見到李四川好興奮，當場打電話向家人分享，李接過手機與電話另一端的民眾問候，吸票火力全開。

李四川說，他住在板橋，常陪妻子到市場買菜，若當選市長仍會持續走進第一線，回應市民需求並推動地方建設，不分顏色共同努力，讓新北更宜居。

蘇巧慧拓票足跡也幾乎走遍新北二十九個行政區市場，她說，投入選戰以來，透過議員座談會、水獺媽媽樂園、市場掃街等方式，向市民說明政見與願景，市場拜票進入第二輪，把握每一次與市民接觸的機會爭取認同。

談及藍營強化陸戰布局，蘇直言，國民黨在新北長期執政基層組織綿密，不敢掉以輕心，會持續以認真、踏實步調，與各選區議員參選人分進合擊深入每個角落。