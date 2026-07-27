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江啟臣促查食安 何欣純猛攻市政

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

離選舉投票整整四個月，國民黨台中市長參選人江啟臣廿五日上凱道反毒油，昨回歸台中耕耘；民進黨台中市長參選人何欣純昨兩場造勢活動，隔空批市長盧秀燕執政這幾年來「不進則退」「坐市長位子卻想著選總統」，卻讓台中出現致癌油破口。江則要求執政黨開誠布公找出食安問題癥結，不要推拖、蓋牌。

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民進黨台中市黨部昨舉行新任黨職宣誓就職典禮，市黨部安排何欣純大進場，展現挑戰國民黨氣勢。何致詞質疑台中縣市合併迄今十六年，達不到區域均衡，原縣區很難看到大建設與國際活動，台中這幾年「不進則退」，治安重大事件頻傳。她說，致癌油破口也出現在台中。

國民黨廿五日傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭。何欣純指出，盧秀燕沒有要解決食安問題，反而用政治手段上街頭抗議，因為盧四個月後就要卸任，呼籲盧秀燕不要坐在市長位子卻想著選總統。

盧秀燕昨到花蓮參加國民黨花蓮縣黨部團結自強大會時說，群眾北上發聲，就是希望中央正視致癌油事件，未料卻得到「不要上凱道、回去上班」的回應，讓人民感受不到中央在乎民生與食安問題；盧更喊話總統上班處理食安。

江啟臣則砲轟執政黨不該推託、蓋牌，應展現嚴格把關態度，開誠布公找出問題癥結。江也強調，立法院會推動食安法修法，捍衛食安，他會繼續在第一線與大家站在一起 ，堅定守護國人健康。

江啟臣昨天行程滿檔，持續在地方固票。台中潭子潭水亭昨建廟兩百廿五年，江啟臣出席鄉親健走活動；接著趕到豐原參加「豐原桌球社區聯誼賽」，以球會友搏感情。

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