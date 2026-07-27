桃園攻防…藍綠拚整隊 衝刺年底選戰

距年底選戰僅剩四個月，民進黨桃園市長參選人黃世杰近日連辦多場政見說明會，昨桃園區場和曾有意參選市長的總統府副秘書長何志偉、立委王義川合體同台，替綠營選情加溫。國民黨市長張善政爭取連任，昨也和桃園市議員參選人們拍競選形象照，展現團結氣勢。

黃世杰陸續和多名議員與參選人舉辦「心桃園政見說明會」，趁假日連趕大園、楊梅、觀音與桃園區多場，昨上午先到觀音區和議員參選人張佩芸合體闡述政見願景，表示未來將持續觀音區在推動電纜地下化及基礎設施升級，下午轉往桃園區參與市議員余信憲舉辦的政見說明會。

黃世杰、何志偉、王義川先前都被視為民進黨下屆桃園市長熱門人選，最後由黃出線。三人昨天難得合體，王義川肯定黃世杰市政歷練豐富，在鄭文燦市府期間擔任參議期間，協助市府完成食安等法制建置，何志偉也讚許黃具備深厚法制專業，參選提出敬老愛心卡與公車改革，展現治理能力。

民進黨桃園市長參選人黃世杰（右三）昨下午出席心桃園政見說明會，為同黨桃園區議員余信憲（左四）站台助講，總統府副秘書長何志偉（右二）、立委王義川（左三）同場力挺。記者朱冠諭／攝影

「市政要從最貼近市民生活的需求出發。」黃世杰說，桃園市敬老愛心卡目前每月八百點，實際能全數用完的長輩僅約百分之一，他主張擴大使用範圍，開放給付掛號費，並可於農會、超市及特約商店購買保健品與生活用品，同時推動公車路網改革，改善長輩與學生搭車不便的問題。

國民黨部分，也積極整軍備戰。國民黨「桃園隊」市議員參選人昨與爭取連任的桃園市長張善政合體拍攝全新競選形象照，紛紛換上白色的競選服裝，透過一致的視覺形象，展現團隊作戰氣勢。

另原訂日前舉辦、因颱風影響延期的「桃園隊」介紹活動，預計卅一日在中壢舉行。屆時國民黨主席鄭麗文、張善政與議長邱奕勝，及全體提名市議員候選人都將出席，正式向選民介紹藍營完整提名陣容，盼在年底選戰中力拚市長、議會席次全壘打，鞏固桃園執政優勢。