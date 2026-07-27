蔣萬安 李四川合體 助攻白營小雞

基隆被視為藍白合示範區，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲昨在基隆同台拉抬四名議員參選人，黃國昌說，今年底應該可成立基隆議會黨團，扮演好監督角色，這是基隆整個選戰最重要的主軸。

民眾黨在基隆推出四名議員參選人，分別是中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰和信義區黃申棟，其中林廷翰、黃申棟具藍營背景、藍轉白陣營，四人屬政壇素人或年輕新面孔，面臨藍綠傳統地方勢力夾擊，突圍不易。雖然市長層級合作，但議員一役，國民黨有自己提名布局與席次壓力，白營小雞想出線仍待衝刺。

柯文哲、黃國昌昨到基隆拉抬議員選情，一行人先到安樂市場拜票，再前往安樂區慈雲寺、信義區圓窗宮和中正區福德宮參拜。

基隆市副市長邱佩琳身兼民眾黨市黨部主委，柯文哲說，期許在邱的領導下，基隆能四席全上。黃國昌也看好基隆今年底有機會成立基隆市議會黨團，扮演好在議會監督的一股力量。

雙北市長選戰也有藍白合默契，國民黨新北市長參選人李四川、台北市長蔣萬安昨受邀到新莊，參加民眾黨新北市議員陳世軒主辦的「搖滾水樂園」，每個人都換上Ｔ恤、短褲、拖鞋，和大小朋友打水仗，全身濕透笑聲不斷。陳世軒說，參加過水樂園的朱立倫、侯友宜、蔣萬安都順利當選市長，希望李四川也會有很好的結果。