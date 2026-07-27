鄭麗文 盧秀燕花蓮站台 力挺游淑貞

國民黨花蓮縣黨部昨辦團結自強大會，黨主席鄭麗文為縣長參選人游淑貞站台。面對另兩名參選人魏嘉賢、張峻都是泛藍勢力，鄭強調游淑貞才是「正藍軍」，呼籲支持者團結一致爭取勝選。

鄭麗文與台中市長盧秀燕昨一同出席造勢活動，鄭麗文表示，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁有夫妻臉，盧秀燕與游淑貞像姊妹，希望盧秀燕過去選戰告捷的好運，延續到游淑貞身上，「西岸有盧媽（盧秀燕），東岸有游淑貞」，共同為地方打拚。

盧秀燕表示，花蓮需要勇敢的政治人物，能支持傅崐萁在中央強力監督，游淑貞為了花蓮的食安，前天奔走上凱道，代表選游淑貞就是守護花蓮，請大家選對的人捍衛、保護花蓮。

鄭麗文也為游淑貞披上象徵出征的紅色背帶，隨後由盧秀燕授予國旗，宣示花蓮縣長選戰正式揭開序幕。鄭表示，花蓮有縣長徐榛蔚，未來有游淑貞接棒，她的溫度、熱度，永遠衝第一，不僅是正藍軍，也是國民黨唯一全力支持的縣長參選人。

鄭也說，即便花蓮由國民黨長期執政，依舊如履薄冰，戰戰兢兢、謙卑謙卑再謙卑，永遠把縣民的需要、心聲放在第一位，不會像民進黨長期執政傲慢、貪腐、不解決問題，「民進黨只會製造問題，國民黨執政永遠在解決問題。」