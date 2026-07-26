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何欣純承諾強化食安 林佳龍稱台中被其他城市超越

中央社／ 台中26日電

外交部長林佳龍今天表示，別的城市一直在進步，把台中拚過去。民進黨台中市長參選人何欣純承諾，未來加強食安稽查，除增加人力、預算外，也會提高稽查與抽驗的量能。

2026九合一選舉

台中市大屯區民主聯誼會今天晚上在霧峰區德泰夜市舉辦「挺台灣、顧民主」千人慶祝晚會，民進黨前主席許信良、外交部長林佳龍、立委何欣純、王義川及多名在地議員出席。

中聯油品案持續延燒，何欣純致詞指出，中聯油脂就在台中，第一線應該要負責、稽查的是台中市政府，中市府8年才抽驗油品1次，唯一的一次還是中央專案要求。

她承諾，未來把關食安，除專業加給、增加稽查人力、預算外，另還會提高稽查及抽驗的量能，透過與大專院校實驗室的合作，提高抽驗的量能。

林佳龍也提到，台灣各縣市都在拚人工智慧，都在爭取AI新十大建設，台南、桃園都爭取到新興科技產業，台中市必須繼續努力，別的城市一直在進步，把台中拚過去。

林佳龍回顧時任台中市長，他花4年時間蓋好捷運綠線，現在過了8年，捷運藍線的預算加倍，還蓋不起來。「放毒的在抗議，喊著要幫他們解毒」。王義川表示，因為中市府不重視食安，導致中聯油安事件發生。

活動最後，眾人齊唱生日快樂歌，祝福台中市大屯區民主聯誼會成立39週年生日快樂。

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