民眾黨雙主席到基隆輔選...柯文哲喊4席全上 黃國昌拚成立議會黨團

台灣民眾黨提名4人參選基隆市議員，今天安排「雙主席」輔選行程。創黨主席柯文哲說，在擔任市黨部主委的基隆副市長邱佩琳領導下，一定要4席全上。現任黨主黃國昌也說，成立基隆市議會黨團，扮演好監督的角色，是這場選戰的主軸。

柯文哲、黃國昌和邱佩琳，今天先陪同4名民眾黨提名的市議員參選人，中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰和信義區黃申棟，前往安樂、中山區民眾採買的安樂市場拜票，再前往安樂區慈雲寺、信義區圓窗宮和中正區福德宮參拜。

柯文哲一行人在市場遇到不少支持者，還有攤商送上「鳳梨（台語諧音旺來）」，祝福民眾黨和參選人好運旺旺來。

柯文哲表示，今天來基隆的目的，就是要讓民眾黨提名的4名市議員參選人，在邱佩琳的領導之下，一定要4席全上。黃國昌也說，今年年底應該可以成立基隆市議會黨團，扮演好監督的角色，這是基隆整個選戰最重要的主軸。

黃國昌指出，今天和4名非常優秀的民眾黨基隆隊成員跟基隆鄉親請安問好，在安樂市場感受到基隆人滿滿的熱情，以及他們對4名年輕參選人高度的期待。希望鄉親不吝指教，民眾黨一定虛心聽進大家的建議，並讓這四名年輕人在選戰中有最好的表現。

黃國昌也期許4名年輕參選人，能夠展現更柔軟的身段，更勤勞的態度，贏得基隆鄉親的支持。他有信心今年底可以成立基隆市議會黨團，接下來扮演好監督的角色，幫所有市民爭取最大的權益、捍衛基隆人的權益。

邱佩琳指出，基隆是台灣民眾黨深耕的重要城市，4名議員參選人都是經過黨內審慎評估後提名的人選，不僅年輕、有戰力，更分別具備不同的專業背景。她相信只要持續以勤走基層、認真服務的態度爭取市民認同，一定能獲得更多基隆鄉親支持。

民眾黨雙主席一天輔選行程，向市民請安及參拜祈福，展現台灣民眾黨全力投入基隆選戰的決心。不少支持者上前和柯文哲和黃國昌合照，為4名參選人加油打氣。林廷翰準備以位在中正區的「正濱彩色屋」，做為設計概念的3D列印限量吊飾送給支持者，邀請大家共同彩繪中正區未來藍圖，討論城市願景。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌和擔任市黨部主委的基隆副市長邱佩琳，今與民眾黨4名基隆市議員參選人到安樂市場拜票，並前往慈雲寺等宮廟參拜。記者邱瑞杰／攝影