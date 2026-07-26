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童子瑋謝郭子乾化身「賴青德」 用輕鬆方式介紹「生活市長」競選理念

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天在往安樂市場、南興市場拜票，藝人郭子乾化身「賴青德」總統為他助講。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天在往安樂市場、南興市場拜票，藝人郭子乾化身「賴青德」總統為他助講。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今天在往安樂市場、南興市場拜票，藝人郭子乾化身「賴青德」總統為他助講，吸引不少目光。童子瑋說，市場是生活第一線，是最能感受市民需求的地方，他會繼續走進基層，說明「生活市長」的競選理念。

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童子瑋表示，很高興邀請到模仿天王郭子乾，以「賴青德」總統造型來到基隆，跟他走進人口最多的安樂區安樂市場，再前往前總統蔡英文先前曾經蒞臨拜訪的七堵南興市場。這兩個市場都是平常與市民相處互動的重要地方，能夠獲得大家熱情支持，讓他非常感謝。

童子瑋指出，市場不只是買菜、採購的地方，更是一座城市最真實的第一現場。攤商從每天清晨開始準備，市民在這裡採買三餐，每次來都能了解交通、物價、長輩照顧、育兒與公共服務等生活問題。他說，自己提出「生活市長」競選理念，就是要從這些日常需求出發，讓市府真正貼近市民生活。

郭子乾扮演的「賴青德」則說，賴清德總統出身萬里，與基隆淵源深厚，基隆未來若由童子瑋當市長，一定能為市民爭取最大權益，也會成為中央地方合作、造福基隆的重要契機。童子瑋年輕、有行動力，熟悉地方需求，擔任市長能把中央資源帶回基隆，讓城市加速進步。

「賴青德」也推崇童子瑋是最了解基層心聲的「生活市長」，長期在市場、巷弄、社區與市民互動，跟大家感情好，也看得見第一線市民真正的需要。童子瑋會讓長輩被照顧、孩子被支持、青年有機會，讓每一個家庭都能在基隆過更好的生活。

「賴青德」也對童子瑋政見如數家珍，向民眾宣講包括敬老慰問金加倍、長輩每年最高領2萬元，兒少政策生育補助一胎16萬元起，以及以「生活公車」概念推動老舊公車汰換、調整路網，讓公共運輸更貼近市民需求，這些政策都是從市民日常生活出發的具體規畫。

童子瑋感謝郭子乾用幽默、親切的方式，陪他走進市場，也讓更多市民用輕鬆方式認識政策。他說，選舉也可以有熱情、有創意、有生活感。未來他會繼續走入市場與社區，提出更多好政見，回應市民的期待，讓基隆市政真正從生活第一線開始改變。

基隆市長參選人童子瑋今天在往安樂市場、南興市場拜票，藝人郭子乾化身「賴青德」總統為他助講。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今天在往安樂市場、南興市場拜票，藝人郭子乾化身「賴青德」總統為他助講。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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