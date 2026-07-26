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罷免投票滿周年 傅崐萁：台灣民主最恥辱的一頁已翻過去

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）表示，去年罷免期間有反對人士直接進入會場叫罵，「台灣民主史上沒有一個政黨辦活動，反對者衝到裡面來叫罵」。記者王思慧／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（中）表示，去年罷免期間有反對人士直接進入會場叫罵，「台灣民主史上沒有一個政黨辦活動，反對者衝到裡面來叫罵」。記者王思慧／攝影

罷免投票滿一周年，國民黨今天在花蓮市中正體育館舉行團結自強大會造勢，立法院國民黨團總召傅崐萁致詞時談及去年的罷免風波，批評大罷免行動是「台灣民主史上最恥辱的一頁」，並指在民進黨執政下，台灣民主遭到破壞，不過也肯定花蓮鄉親展現高度民主素養。

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傅崐萁表示，去年罷免期間有大量網路網軍持續攻擊花蓮，在總統賴清德執政下，民主制度受到踐踏，也讓國際社會看見台灣政治對立的一面；去年在同個地點舉辦活動時，有反對人士直接進入會場叫罵，「台灣民主史上沒有一個政黨辦活動，反對者衝到裡面來叫罵」，不過花蓮民眾展現民主素養，「台灣最恥辱的一頁已經翻過去了」。

談到年底大選，傅崐萁公開力挺國民黨縣長參選人游淑貞，他表示，游淑貞一路以來始終堅守國民黨理念，也是道地花蓮人，背景單純、形象清新，長期投入地方服務，是值得鄉親信賴的人選。

傅崐萁也提及立法院日前三讀通過由藍白推動的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，根據法案內容，未來帳戶開立首年將由主管機關撥入6萬元啟動金，7歲至18歲期間每年再撥補3萬元，相關政策未來能否順利落實，仍需要國民黨持續取得執政與監督力量。

因黨部擔憂活動期間有人到場抗議，今年特別在會場外張貼「綠營止步」公告。花蓮罷免團體代表之一、「葉霸」葉春蓮老師則現身場外獨自靜坐，一度有國民黨人士上前關切，但因所在地屬公共空間，葉霸表示自己只是路過，「我只是路人，攔什麼？」雙方最終未發生進一步衝突。

因黨部擔憂活動期間有人到場抗議，今年特別在會場外張貼「綠營止步」公告。記者王思慧／攝影
因黨部擔憂活動期間有人到場抗議，今年特別在會場外張貼「綠營止步」公告。記者王思慧／攝影

大罷免投票滿一周年，立法院國民黨團總召傅崐萁（左二）批評，大罷免行動是「台灣民主史上最恥辱的一頁」。記者王思慧／攝影
大罷免投票滿一周年，立法院國民黨團總召傅崐萁（左二）批評，大罷免行動是「台灣民主史上最恥辱的一頁」。記者王思慧／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁（左三）、花蓮縣長徐榛蔚（左二）公開力挺國民黨縣長參選人游淑貞（左四），大家牽手振臂大喊凍蒜。記者王思慧／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（左三）、花蓮縣長徐榛蔚（左二）公開力挺國民黨縣長參選人游淑貞（左四），大家牽手振臂大喊凍蒜。記者王思慧／攝影

2026九合一選舉 民進黨 國民黨團 罷免

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