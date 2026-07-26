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大罷免周年 戴錫欽：綠派罷免首惡之一沈伯洋選北市長汙辱北市民？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「大罷免大失敗感謝祭」今天在北市議會舉辦。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽痛批，民進黨找大罷免首惡分子之一的沈伯洋來選台北市長，是不是對台北市民的汙辱？圖／截自「不演了新聞台」直播
「大罷免大失敗感謝祭」今天在北市議會舉辦。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽痛批，民進黨找大罷免首惡分子之一的沈伯洋來選台北市長，是不是對台北市民的汙辱？圖／截自「不演了新聞台」直播

去年726、823大罷免，國民黨32位立委罷免案，兩階段投票全數不通過，今天是第一階投票一周年，「大罷免大失敗感謝祭」今天在北市議會舉辦。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽痛批，民進黨找大罷免首惡分子之一的沈伯洋來選台北市長，是不是對台北市民的汙辱？

2026九合一選舉

戴表示，「沈伯洋是忘了惡搞(大罷免)這一齣，只要去美國走一趟回來，去看一些不是很重要的人，就可以選市長？說沈懂音樂、懂戰鬥陀螺，就可以當市長？那我兒子應該比他厲害。」

戴錫欽今天致詞時也提到，民進黨動用司法手段對國民黨黨工司法追殺，經歷大罷免大失敗，這一年來卻沒有看到民進黨有什麼改變。甚至民進黨還找一個大罷免的首惡分子之一、沈伯洋來選北市長，是忘了32比0的教訓嗎？

戴也說，他去年大罷免輔選掃街時，曾看到背著書包的國中生對著宣傳車比不雅手勢、口出穢言，這些就是因為大罷免荼毒我們下一代，現在民進黨竟然敢提沈伯洋選北市長，是不是對台北市民的汙辱。

去年也身陷罷免案的立委賴士葆提到，去年大罷免，只要他到各里辦問政說明會，就有人去跟拍，甚至斷章取義擷取一小段，就在綠媒大肆播放，還曾有人在他在地方掃街時，遠遠笑著看著他，但當他走過去要去握手，對方竟打開衣服寫著大大「罷免」兩字；甚至還被他太太發現，那個人竟帶二十呎鋼管，還有一把五十公分的西瓜刀。

賴士葆嘆，選舉選這麼久，就只有穿過一次防彈衣，但經歷去年大罷免，從來沒這次這麼辛苦過，真的是一輩子難忘，但「我們挺過來了。」

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