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大罷免週年活動 蔣萬安、李四川籲民眾用選票改變現狀
大罷免活動今天適逢週年，國民黨立委徐巧芯舉辦「大罷免大失敗感謝祭」，邀請台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川出席，對於李四川上午在拜票時，陪同的立委葉元之陪助理突然遭到不明人士攻擊，更讓李四川上台直言罷免至今過了一年，民進黨仍然未變，他要站出來譴責暴力，更呼籲民眾要讓國民黨重返執政，才能改變環境。蔣萬安在致詞時感嘆，大罷免民眾被撕裂的情緒，延續到現在，一年過後這政府沒有檢討，即便去年726、823大罷免投票32比零受到教訓，但民進黨從不認錯，還打死不認錯，也不會謙卑、面對人民，反而變本加厲，撕裂社會。當年地溝油事件，民進黨大聲喊三天內查清流向，總統道歉、行政院長下台，但今天面對毒油，民進黨卻拿不出同樣標準，不僅雙重標準，還沒有反省能力， 所以大家只有用自己手上的選票，告訴這個中央，「我們受夠了，人民受夠了，呼籲大家支持會做事、肯做事、能做事的李四川。」
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