大罷免大失敗周年...蔣萬安轟民進黨變本加厲 用選票表達人民受夠了

北市長蔣萬安昨號召人民上凱道反毒油，今下午也與國民黨多位立委出席大罷免大失敗感謝祭活動，蔣與新北市長參選人李四川合體約下午3時45分到場，現場高喊「2026一定贏、2026全壘打，蔣萬安當選、李四川當選。」

蔣萬安致詞有感而發表示，一年後的今天，新北市市場又發生陪李四川掃街的葉元之助理被「肘擊」，蔣嘆，大罷免民眾被撕裂的情緒，延續到現在，一年過後這政府沒有檢討，即便去年726、823大罷免投票32比零受到教訓，但民進黨從不認錯，還打死不認錯，也不會謙卑、面對人民，反而變本加厲，撕裂社會。

蔣萬安說，當年的地溝油事件已經12年，民進黨執政也已10年，民進黨執政這10年食安千瘡百孔，政府難道不要負責任？大罷免大失敗一周年之後，這個政府沒有檢討，當年大聲喊三天內查清流向，總統道歉、行政院長下台，但今天面對毒油，民進黨卻拿不出同樣標準，不僅雙重標準，還沒有反省能力， 所以大家只有用自己手上的選票，告訴這個中央，「我們受夠了，人民受夠了，呼籲大家支持會做事、肯做事、能做事的李四川。」

蔣萬安今天致詞也提到，回想一年前的大罷免，民進黨政府因「選輸翻桌、不服氣」發動全世界從沒有過的無差別式大罷免，理由竟是立法院藍白刪預算，說沒有錢請手語老師，監察院沒有衛生紙等，但726過了之後，怎麼有錢請手語老師、有衛生紙了，一萬元也發了，突然預算都充裕了。

蔣痛批，這個政府就是一直在欺騙人民，一直政治追殺，甚至面對人民也追殺不誤，包括五月天粉絲去自強隧道拍照，都要被出征，被質疑是不是中共同路人？