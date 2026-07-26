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與葉元之掃街驚遇民眾肘擊工作人員 李四川：譴責暴力

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
李四川表示，大罷免過了一年中央政府態度仍未改變，甚至還發生暴力事件，國民黨一定要重新執政，才能改變環境。記者張策／攝影
李四川表示，大罷免過了一年中央政府態度仍未改變，甚至還發生暴力事件，國民黨一定要重新執政，才能改變環境。記者張策／攝影

網路媒體今舉辦大罷免大失敗周年感謝祭，邀台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川與國民黨去年遭罷免幾位藍委到場參與，而李今天早上陪同藍委葉元之掃街葉助理也遭到不明人士攻擊，李上台也直言罷免至今過了一年民進黨仍然未變，他要站出來譴責暴力，更要呼籲民眾要讓國民黨重返執政，才能改變環境。

2026九合一選舉

李四川表示，還是要譴責暴力，大罷免已經一年，過去40多年公務員生涯，從來沒有看過一個政府為達到目的，一路用解釋法令一直往前走，民主國家必須要符合法令，不能為了達到目的什麼都做，這也是他今年要參選原因，希望用40幾年公職經驗告訴民眾，進步、民主國家不像現在這樣。

李四川說，2014年他擔任行政院秘書長，當時蘇貞昌怒批「吃了混油就是混蛋」，如今毒油事件爆發卻未見蘇發聲，甚至中央也無法清楚說明毒油源頭，大罷免過了一年中央政府態度仍未改變，甚至還發生暴力事件，國民黨一定要重新執政，才能改變環境。

國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子出手攻擊葉元之助理。圖／取自葉元之臉書
國民黨立委葉元之今陪同新北市長參選人李四川前往板橋興隆市場掃街，期間一名男子出手攻擊葉元之助理。圖／取自葉元之臉書

李四川 葉元之 罷免 2026九合一選舉 新北市長 新北市選舉

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