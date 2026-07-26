與葉元之掃街驚遇民眾肘擊工作人員 李四川：譴責暴力

網路媒體今舉辦大罷免大失敗周年感謝祭，邀台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川與國民黨去年遭罷免幾位藍委到場參與，而李今天早上陪同藍委葉元之掃街葉助理也遭到不明人士攻擊，李上台也直言罷免至今過了一年民進黨仍然未變，他要站出來譴責暴力，更要呼籲民眾要讓國民黨重返執政，才能改變環境。

李四川表示，還是要譴責暴力，大罷免已經一年，過去40多年公務員生涯，從來沒有看過一個政府為達到目的，一路用解釋法令一直往前走，民主國家必須要符合法令，不能為了達到目的什麼都做，這也是他今年要參選原因，希望用40幾年公職經驗告訴民眾，進步、民主國家不像現在這樣。

李四川說，2014年他擔任行政院秘書長，當時蘇貞昌怒批「吃了混油就是混蛋」，如今毒油事件爆發卻未見蘇發聲，甚至中央也無法清楚說明毒油源頭，大罷免過了一年中央政府態度仍未改變，甚至還發生暴力事件，國民黨一定要重新執政，才能改變環境。