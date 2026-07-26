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助理遭民眾肘擊！葉元之還原當下狀況 批蘇巧慧大罷免製造仇恨應道歉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往板橋興隆市場陪立委葉元之掃街，葉助理與一名民眾發生肢體衝突，葉下午出席大罷免周年活動還原當下。記者林麗玉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今前往板橋興隆市場陪立委葉元之掃街，葉助理與一名民眾發生肢體衝突，葉下午出席大罷免周年活動還原當下。記者林麗玉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往板橋興隆市場陪立委葉元之掃街，葉助理與一名民眾發生肢體衝突，葉怒批，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧去年大罷免期間常來此處煽動仇恨值，導致民進黨支持者仍很不理性，要求蘇巧慧應為自己行為公開道歉。

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葉元之還原現場狀況表示，助理當下直播突然有一位藍色衣服男子突然攻擊他助理，當下他也上前理論，結果男子聲稱助理走路不看路，但實際上很故意，甚至還要攻擊他本人，也讓他很感慨，即便罷免已過一周年民進黨支持者還是很不理性，以前完全不會這樣，完全被民進黨煽動仇恨。

面對蘇巧慧競辦回應，認為當下該民眾沒有顯露任何政治立場，政治人物也不應該藉機炒作，葉元之說，蘇巧慧在罷免期間經常到該市場煽動罷免、仇恨，很多攤商都不以為然，現在卻公然說謊，甚至聲明還說支持是靠政績，「都是靠收割、用騙的」安排考察卻稱自己爭取到補助款，難道以後當新北市長要收割台北市政績嗎？

至於接下來是否提告，葉元之表示，過去大罷免她遭受很多攻擊，其實很多人大家都知道是誰，但他後來都沒提告，因為覺得這些人很可憐，被賴清德總統、蘇巧慧等人煽動。

罷免 蘇巧慧 葉元之 2026九合一選舉 新北市長 新北市選舉

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